ユヴェントスの指揮官、ルチアーノ・スパレッティが、セリエA第4節サッスオーロ戦を前日に控えた記者会見で語った。





この重要で厳しい1週間を前に、チームの状態やグループから感じているエネルギーについて教えてください。

「まず、ロカテッリに起きたことを私たちは残念に思っている。そして当然ながら、ロカの不在によって責任は全員に分散される。なぜなら彼は、シャワーを浴びた後でもユニフォームを脱がないような選手の1人だからだ。彼の価値、そしてどれだけチームに貢献したいと思っているかを、私たちは分かっている。日常生活のあらゆる面においても、彼は常にユヴェントスの運命や状況に気を配っている。これが、先ほども言ったように、全員に責任感をもたらしたし、それはこの数日のトレーニングでも見て取れた。非常に集中し、非常に意欲的で、どんな状況が相手でも戦う姿勢を持ったチームを見た。とても良いトレーニングをしていたし、非常に真面目で、とてもプロフェッショナルだった。今ここへ来る時、ドアのところで誰に会ったと思う？ コロ・ムアニだ。可能性があるから……こう言っておけば誰かを怒らせずに済む。コロ・ムアニの状態が良ければ、彼は今こうして練習場に来る。夕食の時間に来ることもできるのにね。彼は、ここにいる2人か3人の仲間たちと一緒に、この環境の中で5時間を過ごすことを選ぶ。この場所で過ごすのが好きなんだろう。それはおそらく、チームのために貢献したい、あるいは自分のすべてのクオリティー、すべての力をチームのために発揮したいという思い、そしてチームに対して彼が思い描いているものを実現したいという思いからだ」



ミラン戦では中盤を3枚で組みましたか？

「何度か4-2-3-1から4-3-3に移行した。守備時と攻撃時ではシステムがある。どう解釈するかは人それぞれだが、我々はあらゆること、そしてサッカーのあらゆることを結びつけ、理解していく自由がある。個に対するプレッシャーの影響で、小さなデュエルが数多く生まれる今、もはやポジショナルなシステムは存在しない。相手に基準点を与えず、自分たちのエリアから引き出して難しくさせようとしている。時には5バックで守ったこともあった。ロカテッリがいなくても何も変わらないし、我々にはどんな戦術システムも採用できるだけのスカッドがある」





コープマイネルスはより大きな責任を担えますか？

「あなたの意見に同意する。すでに違いは見えていたからね。今はより深い理解があるし、彼自身にもユヴェントスに残りたいという意思がある。それは我々にとってうれしいことだった。彼は今、より自由になっているし、もともと総合力の高い選手でもある。私にとって彼は、アンカーとインサイドハーフの両方をこなせる。私は彼に素晴らしい試合を期待している」





ドウグラス・ルイスは“当たり”の賭けでしたか？

「彼はサッカー界における確かな存在であり、いろいろな場面で自分が強い選手だと示してきた。必要だったのは信頼を感じることだけだった。加入したばかりの頃はボールを持ちすぎていたが、今はボールを動かせば動かすほど、自分がより多くボールに触れられると理解した。このロングとショートを使い分けるプレーは、彼が非常に得意としている。フィジカル面でも強い選手だし、仲間のために全力を尽くす姿勢もある。彼はドウグラス・ルイスであり、私に功績はない」





負傷者の状況は？ また、アクイラーニがここまでうまくやれるという感触はありましたか？

「アクイラーニについては、監督になれるという感触があった。現役時代からすでに多くのクオリティーを持った選手だったからだ。彼は自分のプレーで、チームメイトに次のプレーを示していた。私は驚いていないし、もちろん称賛を送りたい。マッケニーとカンビアーゾは難しいだろう。明日カンビアーゾはテストを行う。マッケニーについては木曜日のものになる。一方でサールは戻ってくる。我々は各ポジションに強い選手を2人ずつ置けるようにスカッドを構成した」





サールの第一印象は？ オウスは帯同しますか？

「サールはあらゆる状況でうまく振る舞える選手で、興味を引く存在だ。彼には走ることの容易さがあり、その深いランによって自然にあらゆる場所に現れる。我々は、優れた選手を使えるという確信を持っているし、おそらくそれは明日すでに見せてくれるだろう。オウスは大きな期待を持たれている若手だが、強い選手でもある。フィジカル面では非常に大きな体をしていて、ボールを奪うのは難しい。あとは少し先を読んでプレーできるようになるだけだ。そうでなければ厳しくなる」





ヴォルテマーデは先発できますか？

「見極めることになるが、彼は最初のトレーニングからすでに全員に高く評価されていた。ピッチ上でしっかり振る舞えること、そして複数の役割をこなせることを示してくれた。間違いなく、早かれ遅かれ明日はプレーするだろう」





ガッティについては？

「ガッティは非常にはっきりした特徴を持つ選手で、特にセットプレーでゴールを狙うことに強みがある。ネクスト・ジェンとの試合で起きた問題はもう解消した。あの時は正しくトレーニングできなかったからね。今は良いトレーニングができているし、彼の大きな価値を示すための出場時間も得られるだろう。現時点ではケリーも出場機会が少ないが、今後の試合ではガッティも自分のスペースを見つけ、トッププレーヤーらしいプレーを見せてくれるはずだ」





チャンピオンズリーグはどれほど影響しましたか？

「我々にとって痛手だったし、問題も生んだ。ただ、それと共存しなければならないし、それは我々にとって大きな刺激にもなる。痛みはより大きな責任を生み、世界最高のチームと戦えるあの位置に自分たちをもう一度置き直したいという意欲を生む」



