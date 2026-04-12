スパレッティ：ユヴェントスは呪いから解放された。我々はカップ戦で代償を払った。

ユヴェントスのスパレッティ監督は、アタランタ戦の前半は苦戦したと認めつつ、ハーフタイム後に流れが変わり、貴重な勝利でトップ4入りの望みを繋いだと語った。

スパレッティ監督は「スカイ・スポーツ・イタリア」に「最初の30分間はアタランタの激しいプレッシャーでボールを回せなかった」と語った。



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スパレッティ監督はさらに「前半は守備に追われたが、後半は互角に戦えた。いつもは支配しても得点を奪えず苦しむが、今回は逆だった」と語った。

昨年2月のベルガモ遠征でも同じ展開で0-3で負けた。

この結果、ユヴェントスは3位ミランとの差を3ポイントに縮め、コモを抜いて暫定4位に浮上。日曜に予定されるセスク・ファブレガス率いるチーム対インテルの結果を待つ。



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スパレッティ監督は試合の舞台裏についても語った。 「このような試合は3ポイント以上の価値がある。残念ながら、試合前のコンディションは万全ではなかった。キナン・イェルズとフランシスコ・コンセイサオは技術的な問題を抱えていたが、彼らのプレーを確認するために先発起用した。しかし、2人とも期待通りのパフォーマンスは見せられなかった。トゥラムも問題を抱えていた」

監督は続けた。「前半はミスを犯し、コンシサオの得意なサイドを攻略できなかった。だが修正してリズムを取り戻し、後半は別の試合になった」。

さらに「カップ戦では自分たちのパフォーマンスのせいで高い代償を払った。今夜は相手が左右にボールを動かし、集中力を乱され、組織を維持できずに後退した」と続けた。

最後にこう語った。「これが我々の弱点だ。特にアタランタのようなチームを相手にすると、守備陣が深く下がりすぎて包囲されてしまう」。



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