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ユヴェントスはヴェネツィアに4-0で快勝し、ランダル・コロ・ムアニもPKで得点した。しかし、ルチアーノ・スパレッティ監督はフランス人FWを手放しで評価せず、中央でのプレーに苦しんでいる点を指摘して戦術面での大幅な改善を求めた。

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ヴェネツィア戦快勝も、スパレッティ監督はさらなる向上を要求

ユヴェントスは ヴェネツィアに4-0で快勝 したが、コロ・ムアニへの厳しい視線は変わらない。PKで得点したものの、27歳のフランス人FWはトリノのクラブを率いるスパレッティ監督から引き続き厳しく評価されている。

この得点で、コロ・ムアニの今季セリエAでの成績は12試合でわずか2ゴールとなった。スパレッティ監督はPKでの得点を称賛するよりも、同選手にはまだ大幅な向上を期待していると明言した。

中央でのプレーに苦しむ点を監督が指摘

試合後にDAZN の取材に応じたスパレッティ監督は、過密日程のためコロ・ムアニを典型的なセンターフォワードとして起用する必要があると説明した。両サイドにはすでに多くの選択肢があり、フランス代表FWは最前線を担う役割に適応しなければならないと強調した。

スパレッティ監督は「これだけ試合があるので、中央にもう1人ストライカーが必要だ」と述べ、こう続けた。「右にはウイングが3人いる。［フランシスコ・］コンセイソン、［エドン・］ジェグロヴァ、ニコ・ゴンサレスだ。左には［ケリム・］アライベゴヴィッチ、［ケナン・］ユルディズ、［ジェレミー・］ボガがいる。彼には最前線でプレーするよう促さなければならない」

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さらにスパレッティ監督は、コロ・ムアニが中央でプレーする際の、ボールを収めるプレーに具体的な課題があると指摘した。「彼は背後を狙うスペースを見つけられなければならない。中央で、背後にDFを背負ってボールを受けると、プレーしづらそうだ。今はエカトルもいるが、彼にも最前線でプレーしてもらう必要がある」

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高額な移籍金がフランス人FWに重圧

スパレッティ監督が公の場で率直に批判した背景には、トリノでのコロ・ムアニの成績に対する厳しい目がある。ユヴェントスは獲得に多額を投じ、昨夏に 約4000万ユーロ（ボーナスを除く）を支払って契約した。

その大きな投資に見合う働きを、フランス人FWは今季序盤に示せていない。リーグ戦12試合で2ゴールという数字は、攻撃陣の目玉として加入した選手への期待を下回る。

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先発定着の鍵は適応力

両サイドのポジション争いは激しく、中央ではジェフ・エカトルも出場機会をうかがう。コロ・ムアニには、戦術面で求められることが明確に突きつけられている。過密日程を戦うユヴェントスで、ゴールに背を向けた状態でのフィジカルな競り合いに対応し、DFの背後へ鋭く走り込めることを早急に証明しなければならない。