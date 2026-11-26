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ルチアーノ・スパレッティ監督は、自身が率いるユヴェントスの戦いぶりに満足している。キプロスのオモニアに4-1で逆転勝利し、ヨーロッパリーグで2位につけている。

ユヴェントスの指揮官は試合後、『Sky』にこう語った。「序盤に2度ほど不安定なプレーがあり、相手につけ込まれた。そうなると、自分たちの力を発揮するのが難しくなり、カウンターを食らうのではないかという恐怖が生まれる」

「カンビアーゾが素晴らしいゴールを決めて状況を立て直してくれた。そこからチームは落ち着いてプレーし、ピッチ上でもうまく配置につき、プレスの強度もまずまずだった」

「4つの素晴らしいゴールでサポーターを楽しませることができてうれしい」

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ここでスパレッティ監督はスタジオにいるデル・ピエロに話を振った。「私たちのゴールのうち、1996年にあなたが決めたゴールを最も思い起こさせるのはどれですか？」

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ユヴェントスの元FWで主将も務めたデル・ピエロは答えた。「カンビアーゾとボガのゴールだね。一方、君はゴールまでの展開から、2点目（編集部注：エカトルのゴール）の方が気に入っただろう。ガッティは中盤でプレーできるかな？冗談だけど、監督は常に新たな解決策を探さなくてはならないからね」

スパレッティ監督はこう答えた。「ガッティはペナルティーエリアの際で非常に高い位置からプレスをかけ、うまくボールを奪った。ゴールを決める準備もできていた。ただ、その裏返しとして、ああすると背後に多くのスペースを空けてしまう」

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「エカトルは良いプレーをした。前半は彼にあまりボールを届けられなかったが、彼の持ち味は広いスペースに走り込むことで、自らスペースを得るのもうまい。だから称賛に値する」

「それぞれに特長があり、別の何かが足りないこともある。私の仕事は、ないものを嘆くことではなく、あるものを使って解決策を見つけることだ。すでに備わっている特長を生かすためにね」