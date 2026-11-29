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監督としてユヴェントスを率いるルチアーノ・スパレッティは、リーグ第13節の日曜日を締めくくる一戦でコモに敵地で0-3と敗れた後、DAZNの取材に応じた。開始わずか4分でコロ・ムアニが退場となった場面についても質問が及んだ。

「絶対に起きてはならないことだ。どこかの線が外れているということだ。相手から接触を受けたとしても、あのような報復のファウルをしてはいけない。この面でも挽回しなければならない」

フランス人選手の姿勢について、さらにこう語った。「任意参加の合宿があるときも、彼はいつも参加している。取り組む姿勢はあるが、あのようなことが起きるのなら、弱さもあるということだ。申し訳なく思っているのは間違いないから、謝る必要はない。ただ、今日は前進するための試合になり得た。私たちは一週間ずっと、正面から戦いに行こうと話してきたが、試合のプランは損なわれてしまった」

「コモを相手に10人で戦うのは非常に難しい。それでも、ピッチ上ではうまく対応し、先制のチャンスもあった。その後、相手にゴールを決められ、すべてがさらに難しくなった」

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「コロを高い位置でヴォルテマーデの近くに置き、相手のセンターバックと2対2で戦わせようとしていた。マッケニーには後方から飛び出してスペースを突かせ、相手のサイドの選手を追うために戻らせないつもりだった。だが、当然ながらすべてが一変した」