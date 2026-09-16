ルチアーノ・スパレッティが、ヨーロッパリーグのユベントス対NECを前に、トゥーン・コープマイネルスを絶賛した。ユベントスの指揮官によれば、オランダ代表で通算32試合出場のこの選手は並外れた存在だという。

「コープマイネルスは、どうプレーすべきかを理解している完成されたフットボーラーだ。強い選手でもある」と、スパレッティはZiggo Sportでノア・ファーレとの対話の中で切り出した。

ここまでコープマイネルスは今季セリエAで4試合に出場しているが、そのうち先発は1試合のみだった。それが先週末のサッスオーロ戦で、よりによってその試合は3-2で敗れている。それでもスパレッティは、このオランダ人についてひたすら前向きな評価を口にしている。

「彼は、自分のポジションとピッチ上での役割を理解している選手だ。そして、どこでもプレーできる。少なくとも私はそう思っている。ただ、彼はセントラルミッドフィルダーで、2枚あるいは3枚のブロックの中でプレーできる選手だと思う」

「そのうえコープマイネルスは、攻撃もでき、守備もでき、あらゆる面で素晴らしい人物だ。私は、あなたたちと同じように彼が大好きだ。あなたたちと同じくらい彼が大好きだ」とスパレッティは締めくくった。

木曜日にユベントスがトリノでNECと対戦する際、コープマイネルスが先発の座をつかめるかはまだ分からない。イタリアメディアは、先週月曜のサッスオーロ戦での3-2の敗戦を受け、スパレッティがチームにいくつか変更を加えても不思議ではないと見ている。

NECのディック・シュローダー監督は、ユベントスとのヨーロッパリーグ戦を心待ちにしている。ナイメーヘンのクラブにとっては、SCカンビュールに0-3で敗れた一戦の雪辱を果たさなければならない試合でもある。「誰にでもミスはあるが、強度は上げなければならない」とシュローダーは語った。