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ルチアーノ・スパレッティ監督はユヴェントスに新たなセンターフォワードを求めている。今ではその考えを公言し、現在起用できる中央のアタッカー、ランダル・コロ・ムアニ、ニック・ヴォルテマーデ、ジェフ・エカトールの自信を損なうこともいとわない。ユヴェントスのフロントはセンターフォワードを含め、移籍市場でさまざまな補強に動いている。ただし、疑問が残る。ユヴェントスは誰のために補強を進めているのか。スパレッティのためか、それとも次の監督（アントニオ・コンテか、シモーネ・インザーギか）のためか。次期監督がユヴェントスの指揮を執るのは来季かもしれないし、状況が急変すれば今季中かもしれない。

まずはセリエA第12節、ヴェネツィアに4-0で勝利した後のスパレッティの言葉を振り返ろう。「これだけ試合があるのだから、中でプレーするアタッカーがもう一人必要だ。右にはコンセイソン、ジェグロヴァ、ニコのウイングが3人いる。左にはアライベゴヴィッチ、ユルディズ、ボガがいる。コロ・ムアニについては、ストライカーとしてプレーできるよう促さなければならない。裏へ抜け出すためのスペースをうまく見つける必要がある。中央で背後に相手を背負ってボールを受けると、彼はやりづらそうにしている。今はエカトールもいるが、コロ・ムアニには中央のアタッカーとしても力を発揮してもらう必要がある」

ここには二つの論点がある。スパレッティの求める特徴と自身の戦い方により合った新たなセンターフォワードの要求と、ユヴェントスの現有アタッカーに対する評価だ。

新たなアタッカーについて、スパレッティは（ドゥシャン・ヴラホヴィッチの契約延長と残留を望んでいたとされる）フィジカルに強い、ペナルティーエリア内で勝負するストライカーを求めている。相手守備陣と体をぶつけ合える選手だ。チェルタルド出身の指揮官が好む表現を使えば、そういうことになる。つまり、セルロートのようなタイプだ。

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一方、現有アタッカーに対するスパレッティの発言には、コロ・ムアニ、ヴォルテマーデ、エカトールの自信を傷つけるリスクがある。コロ・ムアニに関するスパレッティの評価は、もはや固まっている。彼はセンターフォワードではなく、サイドのアタッカーであり、そこで起用すべき選手だ。現在センターフォワードでプレーしているのは、必要に迫られてのことだ。今季、フランス人FWが最も良いプレーを見せたのは、ヴォルテマーデを中央に置き、自身が右で起用されたときだった。それは数試合の一部の時間帯に限られており、なぜスパレッティがこの形を常用しようとしないのか疑問が残る。説明できる理由は一つしかない。長年にわたるフロントや補強方針の度重なる、それも多すぎる変更によって、明らかにバランスを欠く形で編成されたチームにいる多くのサイドアタッカーを、無駄にしないためだ。

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スパレッティはヴォルテマーデをまだ全面的には信頼しておらず、フィジカル面でも精神面でも物足りないと見ている。またユヴェントスとしても、買い取りオプションのないレンタル移籍でトリノにいるだけの2002年生まれのドイツ人選手を、プロジェクトの軸に据えることはできない。最後にエカトールは、ユヴェントスが将来を見据えて期待する選手だ。しかし、すぐに結果を必要とするスパレッティが、現時点で継続的に頼れると見込める選手ではない。

したがって、この状況を解決するには移籍市場での補強が必要になる。ジョヴァンニ・カルネヴァーリCEO、テクニカル部門責任者のフレデリック・マッサーラ、スポーツディレクターのマルコ・オットリーニが目指すのは、冬の移籍市場で生まれる機会を捉え、1月に新たなアタッカーを獲得することだ。アトレティコ・マドリーとの間でセルロートとジョナサン・デイヴィッドを交換する可能性も解決策になり得る。しかし、ユヴェントスのようなクラブが、ごく短期的な視点だけで補強を進めるわけにはいかない。そのため、コンティナッサに迎える新たなストライカーの選択をめぐる疑問の一つは、ユヴェントスの監督が誰になるかという点にある。

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そう考えると、ユヴェントスはどのような構想を描いているのか。今季の結果にかかわらず、スパレッティと2028年まで歩むのか。それとも監督を交代するのか。交代するなら、ユヴェントスは誰を選ぶのか。かつてクラブを率いたコンテか、インザーギか、それとも別の人物か。そしてコンテやインザーギ、あるいはほかの新監督は、今のスパレッティが求めるタイプのセンターフォワードで満足するのだろうか。