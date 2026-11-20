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VPNを有効にし、選択したサーバーに接続して、デジタル上の所在地（IPアドレス）を変更する。 正規の放送局にアクセスする。 放映権を持つスポーツ放送局のウェブサイトにアクセスするか、公式配信アプリを開く。

放映権を持つスポーツ放送局のウェブサイトにアクセスするか、公式配信アプリを開く。 ログインして配信を探す。 正規の放送局でアカウントを作成するか、ログインして全コンテンツへのアクセス権を得て、試合を楽しもう。

エールディビジ - Game Week 13 2026年11月22日 - 08:30 Sparta Stadion Het Kasteel

スパルタ・ロッテルダム対AZの放送：テレビとライブ配信

スパルタ・ロッテルダム対AZはESPNでライブ視聴できる。このエールディヴィジの一戦を視聴できるテレビ放送と配信サービスは以下の通り。

チーム情報とメンバー

スパルタ・ロッテルダムでは、マイケル・ブラウワーとマックス・デ・リフトが負傷で欠場する。予想先発メンバーについては、キックオフが近づくにつれてさらなる情報が出る見込みだ。

AZは欠場者がさらに多い。スタイエ・レシンク、イェルーン・ズート、ジズ・ホルンカンプ、ルイス・スハウテン、ウェスレイ・ピント、ケース・スミットがいずれも負傷している。レーロイ・エヒテルド監督は、この一戦に向けてメンバー選びに工夫を凝らす必要がある。

直近の成績

スパルタ・ロッテルダムは直近5試合で2勝2敗1分け。直近の試合では、ホームでADOデン・ハーグに3-1で敗れた。その前には、FCフローニンゲンとのアウェー戦に2-3で勝利している。この5試合で11得点を挙げ、9失点を喫した。

AZは直近5試合で2勝3敗、引き分けはない。直近の試合では、エールディヴィジでFCフローニンゲンに4-3で勝利した。その前には、ヨーロッパリーグでユヴェントスに1-2で敗れている。この5試合で計8得点、10失点だった。

直接対決

両クラブの直近の対戦は2026年2月22日のエールディヴィジで、ホームのAZがスパルタ・ロッテルダムを3-1で下した。直近5回の直接対決では、AZが3勝1敗1分け。スパルタはその間に、2024年11月のホームでの1-2の勝利を1度挙げている。

順位

エールディヴィジでは、スパルタ・ロッテルダムが12位、AZが5位につけている。