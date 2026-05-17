エールディビジ - Eredivisie Sparta Stadion Het Kasteel

Voetbalzoneでは、この試合のテレビ放送とオンラインストリーミング情報をまとめてお届けします。

スパルタ対エクセルシオール戦の放送・配信情報

以下に、スパルタ・ロッテルダム対エクセルシオールの視聴方法（テレビ放送局とライブストリーム）をまとめました。

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チームニュース＆メンバー

スパルタはM・ファン・ベルゲンが負傷、B・マルティンス・インディが出場停止。予想先発はGK J・ドロメル、DF T・キンテロ、S・サンボ、M・ヤング、P・ファン・アーンホルト、FW C・テルホ、T・ラウリツェン。

エクセルシオールは負傷のH・アクジョビを欠く。予想先発はGKにS・ファン・ガッセル、最前線にG・デ・レヒト。キックオフ直前に変更があれば速やかに追記する。

最近の調子

スパルタは厳しい時期を乗り越えられていない。ロッテルダムを本拠地とするこのチームは、直近のエールディヴィジ5試合で1勝も挙げられていない。2引き分け、3敗という結果は暗く、合計13失点に対し得点はわずか3点だ。 直近はホームでFCトゥウェンテに0-4、テルスターにも1-4で敗れ、守備の脆さが目立った。

エクセルシオールは成績に波があるものの、2勝（うちFCユトレヒトに5-0）と2分けを記録し実力も示している。ただし直近のFCヴォレンダム戦は1-1の引き分けで、必要な場面で勝ち点3を奪えないことも示した。

過去の対戦成績

2025年9月の直近対戦では、スパルタがエクセルシオールのアウェーで1-0で勝利。過去5試合はスパルタ3勝、エクセルシオール1勝、1引き分けでスパルタが優勢。2024年2月のホーム戦でスパルタが4-2で勝った試合が最多得点。

順位

現在、スパルタは10位、エクセルシオールは14位。終盤戦へ向け、両チームにとって重要な一戦だ。