スパルタはフェイエノールトに0-1で惜敗し、エールディビジの残りシーズンへ向けて一定の希望を感じさせた。だがその一方で、ロヒール・メイエル監督率いるチーム内では早くも不満の声が上がっている。背景にあるのは、指揮官がポジションを大胆かつ独創的に入れ替えるやり方だ。

実際、MFアヨニ・サントスを左ウイングに、ウイングの三戸舜介をトップ下に、そしてDFマーヴィン・ヤングを守備的MFに配置した。サントスの新たな自由な役割はまずまず機能したものの、ヤングはVoetbal Internationalに対し、目立って批判的な見解を示している。

「正直、それに慣れたくもないですし、まったくうれしくありません」とヤングは強い調子で語った。「そこで何度もプレーしたいとは思っていません。そうは見えなかったかもしれないけど、自分のプレーはうまく出せなかったと感じています。チームのために自分の持ち味をしっかり出すことができませんでした」

ヤングは今でも自分を純粋なディフェンダーだと考えているが、現在センターにはブルーノ・マルティンス・インディとニック・フェルスフーレンが並んでいる。「この2年間では経験してこなかったような状況がたくさんありました。自分はこの2年間、ずっとセンターバックとしてプレーしてきました。今になってこの変更を受け入れるのは、違和感があります。でももちろん、チームの利益を自分の利益より常に優先しています」

ヤングはプレシーズン中にもスパルタで一度中盤に入ったことがあったが、リーグ戦の今後ではもうその位置で起用されないことを願っている。「正直、分かりません。できれば一時的なものであってほしいです。そのことは自分ではっきり伝えたつもりですが、もし伝わっていないなら、改めて言わないといけないかもしれません。それ以上のことは、本当に監督に聞いてください」

もっとも、メイエル監督は現時点で、チーム内の不満をさほど気にしていないようだ。「当然ながら、監督に置かれた場所でプレーしなければならない」と、ヤングに対して厳しいメッセージを送っている。「私たちの間で口論のようなものはなかった」

「それに彼は、ボール保持時も守備時も、試合の75パーセントは結局センターバックとしてプレーしていたと思う」とメイエル監督は続けた。「今後も彼をそこで使うか？ それはあるかもしれないし、時間が教えてくれるだろう。私たちはプロと仕事をしているのだから、彼らはただその場でやるべきことをやらなければならない」