スパルタは月曜、公式チャンネルで新監督にロギール・メイヤー氏が就任したと発表した。ロッテルダムを本拠地とする同クラブでは、退任したモーリス・ステイン氏の後任となる。

44歳のメイヤーはバイエル・レバークーゼンから移籍し、トップチームのアシスタントコーチを務めていた。契約期間は2028年半ばまで。

クラブのウェブサイトを通じて、マイヤーは就任について初めてコメントした。「バイエル・レバークーゼンで1年間アシスタントコーチを務めた後、来シーズンは再びトップチームの指揮を執る準備ができていました。スパルタからこのオファーを受けた時、すぐに乗り気になりました。」

「監督として『ヘット・カステール』を訪れた際、このクラブには良い雰囲気が漂っていると感じました。ここ数年でスパルタは着実に成長し、安定したエールディヴィジのクラブになっています。」

「今後数年間、クラブの前進に貢献できることを光栄に思います。スパルタがさらに注目されるよう全力を尽くします」とマイヤーは語った。

技術ディレクターのジェラルド・ナイカンプも「ロギールが新監督に就任し非常に嬉しい。NECでの5シーズンで優れた指導者であることを示した」と語った。

「即座にエールディヴィジ昇格を果たし、3年後にカップ戦決勝に進出しただけでなく、困難な時期にもチームを立て直したからです。」

「ロギールと共に、これからのシーズンを最大限に活かし、クラブとして新たな一歩を踏み出すことを心から楽しみにしています」とナイカンプは語った。