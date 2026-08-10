スパルタ・ロッテルダムは、夏の移籍期間終盤に向けてなお必要な補強を模索している。その前線の候補の一人が、アヤックスのFWドン＝アンジェロ・コナドゥだとVoetbal Internationalが伝えている。

コナドゥは新指揮官ミチェル・サンチェスの下でも出場機会を見込めない状況だ。新加入のマルコス・レオナルドとトル・アロコダレが優先されており、カスパー・ドルベリも同様となっている。ただ、そのデンマーク人FWも退団候補に挙がっている。

そのため、20歳のコナドゥも新天地を探すことが認められている。VIによれば、ベルギーから複数の関心が寄せられているにもかかわらず、本人の希望はエールディビジにあるという。

スパルタも獲得に動いているが、現時点でコナドゥはまだ決断を下していないようだ。エールディビジ内では複数の選択肢を持っているという。

コナドゥは2年前、アヤックスとの契約を2028年半ばまで延長していた。当時クラブは「この契約延長を非常にうれしく思っている。ドン＝アンジェロは、近い将来にアヤックスのトップチームで先発選手になれる大きな可能性を持った選手だと見ている」とコメントしていた。

そのため、コナドゥが期限付き移籍に出る可能性が高いとみられている。アヤックスはこの才能あるFWに他クラブで経験を積ませ、成長を促した上で、将来的には再びアムステルダムでポジション争いに加わることを望んでいる。

ガーナにルーツを持つコナドゥは、2014年からアヤックスの下部組織でプレーしている。当時は、長年にわたりアムステルダム屈指のタレント輩出クラブとして知られるゼーブルヒアから引き抜かれた。