イングランドサッカー協会（FA）は水曜日、この裁定を発表した。これにより、イングランド2部クラブでのエッカートの職務に影響はなく、今後もセインツのベンチ脇に立ち続けることが認められる。

33歳の同氏はこの春、相手チームのトレーニングを偵察するための「巧妙かつ意図的な計画」を主導していたと、イングランド・フットボールリーグ（EFL）の独立委員会が認定した。対象となったのはミドルズブラ、オックスフォード・ユナイテッド、イプスウィッチ・タウンだという。サウサンプトンはこの आरोपを認めていた。

このスパイ騒動は、すでに5月に大きな代償を伴っていた。 ミドルズブラとの準決勝に勝利した後、サウサンプトンはプレミアリーグ昇格を争うチャンピオンシップのプレーオフから除外され、敗れた相手が繰り上がった。さらに今季については、セインツに勝ち点4の減点処分も科されている。この処分がなければ、サウサンプトンは現在13位ではなくプレーオフ圏内につけていたことになる。

FAに対するエッカートの弁明もかなり奇妙なものだった。夏の聴取で、RBライプツィヒの元育成コーチである同氏は、相手チームの偵察がイングランドでは規則違反に当たるとは知らなかったと主張。欧州サッカーではこの慣行が広く見られるとしていた。エッカートはすでに6月に公の場で謝罪しており、直近でもあらためて「許し」を求めていた。

ドイツ人指揮官はクラブオーナーのドラガン・ショラク氏から支援を受けている。セルビアのメディア王は裁定後、「彼は悪い判断を下した善良な人間だ」とコメント。さらに、クラブから「2億ポンドのチャンスを奪った」としながらも、エッカートについて「欧州で最も刺激的な若手指導者の一人」だと確信していると語った。