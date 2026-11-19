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マンチェスター・ユナイテッドのファンが、アルゼンチン人指揮官マウリシオ・ポチェッティーノの初仕事の舞台裏を、思わぬ形で目にすることになった。ドローンの操縦者が同監督にとってチームでの初練習の一部を撮影し、12分間の動画を「YouTube」に投稿したためだ。

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この一件は、練習の非公開性や、試合前に技術・戦術面の情報が漏れる可能性をめぐって疑問を投げかけることになった。

ポチェッティーノは昨日11月18日水曜日、マンチェスター・ユナイテッドの監督として正式に任務を開始するため、キャリントンの練習場に到着した。それまではアメリカ代表での任務にあたっており、CONCACAFネーションズリーグ準々決勝のハイチ戦2試合が、同代表を率いた最後の試合となった。

クラブは11月13日に同監督の就任を発表しており、同月18日から指揮を執ることになっていた。

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公開された映像では練習の様子の一部を見ることができ、ポチェッティーノと選手たちが3つのグループに分かれている姿が映し出されていた。ドローンはさまざまな角度や距離から撮影しており、ピッチ上で行われていたメニューをはっきりと確認できる。

英国放送協会「BBC」のウェブサイトによると、ドローンの操縦者は動画を「YouTube」に投稿し、撮影の合法性をめぐる視聴者の疑問に答える説明を添えた。そのなかで、キャリントン周辺の空域は制限区域ではなく、英国におけるドローン使用の規則を順守していたと強調している。

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操縦者は動画をアップロードしたチャンネルで、次のように説明した。「合法性について尋ねている人たちへ。この空域は制限されておらず、誰でも飛行させることができる」

さらに、こう続けた。「ドローンは常に目視できる範囲内にあり、人の上空はもちろん、人の近くを飛ぶこともなかった。だから、英国民間航空局が定めるドローン使用の規則に照らして、飛行は完全に合法だった」

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また、「ドローンには必要な識別表示があり、私は必要な許可と賠償責任保険をすべて備えている」とも述べた。

そして、「チームの情報や戦術の漏洩については、撮影は監督にとって初めての練習が始まってから30分後に行ったものだ。現場には多くのメディアも来ていたので、この練習の映像が公開されるのはこれだけではないはずだ」と付け加えた。

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撮影していたのはドローンだけではなかった。マンチェスター・ユナイテッドの公式メディアチャンネルも現地に入り、クラブが普段から発信しているチームの練習や舞台裏のコンテンツの一環として、このトレーニングを記録していた。

英国民間航空局のガイドラインには、自宅や庭など、人々が合理的にプライバシーを期待できる場所でのドローン使用に関する注意喚起が盛り込まれており、こうした状況での撮影はデータ保護法に違反する可能性があると指摘している。

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今回の一件は、ポチェッティーノの就任のタイミングを考えると、さらに重みを増す。このアルゼンチン人指揮官は初陣を前に長い準備期間を確保できておらず、その初戦は11月22日の日曜日、アンフィールドで行われるプレミアリーグのリヴァプール戦となる。