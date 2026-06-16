スペイン・マドリードで新作映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』を宣伝していた英国俳優トム・ホランドは、サッカー評論家としても登場。バルセロナFWラミン・ヤマルを「ピッチのスパイダーマン」と絶賛した。

映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』のプロモーションでマドリードを訪れた彼は、2026年W杯の熱気あふれる街で取材に応じた。デスティン・ダニエル・クレトン監督によるマーベルシリーズ第4作は7月31日公開。

DAZNのインタビューで「サッカー界でスパイダーマン役に向いている選手は？」と問われると、ホランドは即座に「ラミン・ヤマル」と答えた。

ハランドは「ヤマルのスピード、テクニック、DFの間を軽やかに動き回る能力はスパイダーマンに最適だ。素晴らしいスパイダーマンになるだろう」と笑った。

29歳のスターは、バルセロナ若手世代への賞賛を隠さなかった。この日、マドリードで始まった世界プロモーションの一環として、彼がカタルーニャのクラブの選手たちと映像を撮影したとも報じられた。

サッカーファンでもあるホランドは、米・加・墨で開催されるW杯について「スペインは歴史的強豪。素晴らしい大会になる」と語った。

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話題はそれだけにとどまらない。バルセロナへの移籍が噂され、スパイダーマン風のゴールパフォーマンスで知られるアルゼンチン人FWジュリアン・アルバレスについて聞かれると、ホランドは明らかな熱意を示した。 「彼はいつも僕のドリームチームにいる。ヒーローコスチュームが似合う最高の候補だ。直接会いたいし、ワールドカップでの活躍を願っている」

ワールドツアーでマドリードを訪れたハランドとゼンデイヤ。街はW杯の熱気で溢れ、英国人俳優にとって映画とサッカーをスーパーヒーローの言葉で語る貴重な機会となった。