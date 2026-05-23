「スパイゲート」に新展開：ハル・シティのオーナーが正義を求める

ハル・シティのオーナー、アクン・イリカリ氏は、土曜のプレーオフ決勝で勝てなければ法的手段に訴えると表明した。背景には「スパイゲート」事件がある。

ミドルズブラは準決勝でサウサンプトンに敗れたが、サウサンプトンはミドルズブラの練習を盗撮したとして失格となり、代わりにミドルズブラが土曜日にウェンブリーでハル・シティと対戦することになった。

サウサンプトンは過ちを認めつつ、今週初めに追加の法的手段を検討すると表明。処分は妥当だが、内容には不釣り合いがあるとしている。

しかし騒動は収束していない。ハル・シティのオーナーも納得しておらず、ミドルズブラの再出場を「信じられない」と語った。「我々が求めているのは正義だけだ。正義が失われれば、誰もサッカーを楽しめなくなる」とBBCに述べた。

「もしこの違反がプレーオフ除外ほどの重罪なら、なぜ準決勝を止め、調査結果を待ってサウサンプトンを失格とし、レックサムを出場させなかったのか」と語った。

「敗退したチームを再出場させるという決定は、弁護士も言うように、信じられないほど誤りだ」と述べ、その姿勢は明確だ。

試合は16時30分開始。勝者はイプスウィッチ・タウンとコヴェントリー・シティとともに来季トップリーグへ昇格する。