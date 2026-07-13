国際サッカー連盟（FIFA）は、2026年W杯準々決勝ノルウェー戦でイングランドが挙げた同点ゴールが有効だと2度確認し、ボールがスパイダーカメラのケーブルに当たったという主張を否定した。

FIFAはドイツのウェブサイト「スポーツ・ショー」への声明で、スパイダーカメラの映像を詳細に分析した結果、得点が生まれたイングランドの攻撃中にカメラが揺れていなかったと説明した。

さらに、ボール内部のチップが信号を失ったという主張も否定し、センサーが正常にデータを送信し続けていたと強調した。

ノルウェー代表のストール・ソルバック監督は1－2で敗れた試合後、「GKオーリアン・ニランドのゴールキックが空中のカメラケーブルに当たり、軌道が変わってアンソニー・ゴードンに渡った」と主張した。 その結果、グード・ベリンガムが同点ゴールを決めたと主張した。

ソルバックン監督は「ボールは空からまっすぐ落ちて軌道が変わった」と怒りを露わにし、得点を認められたことに異議を唱えた。

FIFAは公式声明で「ボール内センサーは空中での振動や異常信号を記録しておらず、クロスバーに接触した証拠はない」と反論した。

この公式見解は、試合結果の再検討や技術的誤りを認めるよう求めるノルウェー側の批判が高まる中、論争に終止符を打つ目的で発表された。