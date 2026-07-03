スパイを警戒し、トヒール監督はメキシコ戦前にイングランドの戦術を変更した。

イングランド代表は、W杯の試合日程を急きょ変更し、代表団のメキシコシティ到着を延期した。激しい嫌がらせと非公開練習のスパイ活動を避けるためだ。

英紙「ザ・サン」によると、トーマス・トゥヘル監督らは、昨年5月の「スパイゲート」事件のように戦術が漏れることを懸念している。同事件では、イングランド・チャンピオンシップの予選でサウサンプトンFCのスタッフ1名が ミドルズブラの練習を盗撮したとして摘発された事件に類似したスパイ行為により、戦術プランが漏洩する可能性への懸念に支配されているという。

同紙によると、トヒール監督はベスト16で対戦するメキシコ代表対策の最終調整を完全に非公開で行う決意だという。

この一環として、トゥヘル監督と代表幹部は、先週水曜のコンゴ民主共和国戦（2－1で勝利）後にカンザスシティの練習拠点へ戻ることを決めた。

大会中、代表チームの宿舎周辺では警察がパトロールを強化し、不審者がいないか確認している。

トゥヘル監督は、この安全な環境でアステカ・スタジアムでの一戦に向けたメンバーと戦術を最終調整する。

代表団は金曜、試合2日前にメキシコ入りする。

これまでイングランド代表は、ワールドカップの最初の4試合では試合前日に現地入りするのが慣例だったが、トゥヘル監督は選手たちに過酷な環境に慣れる時間を与えるため、今回は2日前に到着する。

代表スタッフは試合に影響する要因を慎重に検証しており、試合前夜にチームが「激しい嫌がらせや騒音」にさらされる可能性も考慮している。

以前、エクアドルサッカー連盟は、メキシコサポーターが宿泊ホテル外で騒音を起こし、アウェーチームが睡眠妨害された末、ラウンド32で0-2と敗れた件をFIFAに正式に申し立てていた。

イングランド代表も同様の事態に備え、再発防止策を講じている。

英メディア「ザ・アトランティック」によると、極秘の宿泊先周辺には警備封鎖線が敷かれ、バリケードが設置される予定だ。

FIFAはケースバイケースで道路上のセキュリティバリケード設置を許可しており、今回はメキシコ・サポーターの警報音や太鼓でエクアドル代表が迷惑を被った件を踏まえ、イングランドの要請を承認した。