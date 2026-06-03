スナイデル、数年後にオランダ代表のビッグネームに決着をつける

ウェスレイ・スナイデルはポッドキャスト「Wes & Raf」で、ウィレム・ファン・ハネゲムに厳しい言葉をぶつけた。2004年欧州選手権で2人は代表チームで共に過ごしたが、スナイデルは良い思い出がないという。当時、スナイデルは主要大会初出場。ファン・ハネゲムはアシスタントコーチだった。

当時、スナイデルはディック・アドヴォカート監督の下で定位置を確保できていなかった。「僕は計画に組み込まれていなかった。それはあらゆる面で感じられたよ。トレーニングでそれを実感し始めたし、もちろん、噂も耳にした。」

代表最多134試合出場を誇るスナイデルは、特に代表練習に関するファン・ハネゲムの発言に苛立っていた。「初戦後、彼はフランク・デ・ブールと私のことを『ルーティンが必要で、スナイデルは不要だ』と話していた」

「そこで俺は彼に詰め寄った。俺はストレートな性格だし、当時はまだ若かった」とスナイデルは振り返る。「俺に文句があるのか？何か悪いことでもしたか？個人的な問題なら言え。話し合おう。」

しかし相手は「そんなことはない」と否定した。 「いや、違う。俺は『これで終わりだ』と言った。でも、直接言ってほしい。アシスタントコーチとして中盤は定石を選ぶべきだと考えるなら――ちなみにいつもうまくいったわけじゃないが――そう言うべきだ。他の選手に言うな。そういうのは好きじゃない」

その後、代表が散歩に出た際、ファン・ハネゲムが近づいてきた。スナイデルは「もうやめろ」と突き放した。「1分もプレーできないと分かっていた。ラトビア戦の途中出場は単なる偶然だ」と振り返る。

なお、ラファエル・ファン・デル・ファールトはヴァン・ハネゲムについてこう語る。「彼はとてもリラックスしていた。私は何も感じなかった。でも、ウェスリーからそう聞くと納得できる。あれは初めての大会で、すべてに慣れる必要があった。クラブとは規模も違う。それを理解しなきゃいけない」。