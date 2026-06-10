ウェスレイ・スナイデルは、ワールドカップでのアニス・ハジ・ムッサに大きな期待を寄せている。ポッドキャスト『Wes & Raf』では、フェイエノールトのウイングを2014年大会でコロンビア代表として活躍したハメス・ロドリゲスに例えている。

12年前、ロドリゲスは6得点を挙げ得点王に輝き、大会ベストイレブンに選ばれた。ウルグアイ戦のボレーはプスカシュ賞を獲得。その後、7500万ユーロでレアル・マドリードへ移籍した。

スナイデルは共同ポッドキャスターのラファエル・ファン・デル・ファールトに「2026年W杯のロドリゲスは誰？」と質問。ファン・デル・ファールトが即答できないと、スナイデルは「オランダ戦で得点したけど、僕はハジ・ムッサだと思う。2試合良いプレーをすれば十分可能だ」と続けた。

ファン・デル・ファールトは「僕の親友はフェイエノールトのファンで、みんな彼の悪口を言うけど、彼はクラブの宝だ。彼を見るためにスタジアムに行くんだ」と同意した。

先週水曜のオランダ戦（1-0）で途中出場し、右から切り込んでヨレル・ハトをかわし、ロビン・ルーフスが守るゴール左に決めた。

アルジェリア代表として6月17日に前回王者のアルゼンチンと初戦を戦い、23日にヨルダン、28日にオーストリアとグループJの試合が続く。