スナイデルは、ドリーセンがオランダ代表選手についてデタラメを言っているのを聞いている。

ヴァレンティン・ドリーセンがフレンキー・デ・ヨングのベンチ入りを主張したことに、ウェスレイ・スナイデルは驚いている。オランダ代表の元選手は、W杯1試合だけでこのMFを判断するのは時期尚早だと考える。

「クーマン監督は手を打たなければならないだろう。 グラフェンベルフは良かったが、ラインダースは存在感がなく、フレンキーはいつも通りペースを落としていた。クーマン監督は近い将来、彼をベンチに下げ“メッセージ”を送るべきだ」と『デ・テレグラーフ』紙に記し、『ヴァンダグ・インサイド・オランジェ』でも繰り返した。

スナイデルはレポーターのノア・ヴァールからドリーセンの発言を問われ、「フレンキーには攻撃面でまだ見せられるものがある。今はやや保守的だが、大会で成長しなければならない」と語った。

代表最多出場記録保持者は、デ・ヨングが大会でさらに成長すると確信する。「彼ならできる。だからポジションは揺るがない。フレンキーを外すなんて、ヴァレンティンの発言で最も馬鹿げている」。

スナイデルはスポーツマーケティング担当者のクリス・ヴォールツにも批判的だ。ヴォールツはポッドキャスト『Wes & Raf』で、ユトレヒト出身のスナイデルとラファエル・ファン・デル・ファールトがフェイエノールトでのロビン・ファン・ペルシーの解任を批判したのを耳にした。「あの2人はとんでもない戯言を並べている」と語った。

「クリス・誰？」と皮肉った後、真剣に続けた。「あれはバーのコメディアンの話だ。俺が知るか。彼が言うのは自由だ。」

「つまり、フレンキーをスタメンから外すべきだと本気で言うなら、彼も真剣に受け止めるだろう。でも、クリス・ヴォールツの意見まで真剣に聞く必要があるのか？」水曜日にカンザスでオランダ代表の練習を見たスナイデルはそう語った。