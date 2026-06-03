スナイデルとファン・デル・ファールトは確信している。「あの国はオランダ代表戦でドーピングを使った」

ウェスレイ・スナイデルとラファエル・ファン・デル・ファールトは、2008年欧州選手権でロシアがドーピングを行っていたと確信している。2人はZiggo Sportのポッドキャスト『Wes & Raf』でそう語った。

2008年の欧州選手権でオランダはイタリア、フランス、ルーマニアと同じグループに入った。厳しい組だったが、オランダ代表は周囲を驚かせた。

マルコ・ファン・バステン監督率いるオランダは3戦全勝。フランス戦では4-1で大勝した。

準々決勝の相手はロシアだった。60分、ロマン・パブリュチェンコに先制されたが、終盤にルード・ファン・ニステルローイが同点とし、延長へ。

ファン・デル・ファールトは「あの試合を再視聴してほしい。バーゼルでは気温40度で我々は限界だった」と語る。

「延長に入ると彼らはまるで生まれ変わったように元気だった」とファン・デル・ファールト。「ロシアのドーピングは有名な話だ。アルシャヴィンも別人のように走り出した」。

スナイデルも同意し、「延長で突然起きたことは異常だった。優勝できると思っていただけに悔しい」と語った。

結局、延長でロシアが3－1で勝ち、トルビンスキーとアルシャヴィンのゴールがオランダを沈めた。