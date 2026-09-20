エバートン、クリスタル・パレス、トッテナム・ホットスパーでプレーし、イングランドA代表として13試合に出場した元プロ選手は、タイへ移った後の“サッカー人生のセミリタイア”を、ここまで危険なものだとはおそらく想像していなかったはずだ。

35歳のタウンゼントは土曜日、所属するPTプラチュワップのパタニーでの試合前にウォーミングアップをしていたところ、ローラー車両の運転手がコントロールを失った。タウンゼントは重いローラーの下敷きになり、運転手は選手の脚が挟まれた時点でようやく停止した。

すでにインターネット上で拡散している映像には、タウンゼントがローラーを自分から押しのけようとする様子が映っている。運転手は素早く車外に飛び出し、その後、この出来事についてSNSでイギリスらしいユーモアを交えて伝えたこの元プロを助けた。

「ストークでのアウェーも、そこまで悪くはなかった。理由を見るにはスワイプしてくれ」と、タウンゼントはインスタグラムに記した。ウイングの同選手はこれにより、つい最近投稿した、陽光の降り注ぐタイでのアウェーゲームとストークへの不快な移動を比較したポストに言及していた。

そもそもストーク・シティとリオネル・メッシにはどんな関係があるのか？

ストーク・シティは2010年以降、イングランドサッカーにおける究極に厄介な相手の比喩として扱われてきた。これは当時、テレビ解説者のアンディ・グレイが、リオネル・メッシも「寒くて雨の降るストークの夜」に、当時いつものように見せていたあの見事なプレーができるのかと疑問を投げかけたことに由来する。

ストーク・シティは当時、監督トニー・ピューリスの下で、極めて激しくフィジカル面で一切妥協のないサッカーを展開し、とりわけ本拠地では、よりサッカーの質で勝る多くのチームを苦しめていた。

ではタウンゼントはどうだったのか。事故ではまったくの無傷で、3-0の勝利では終盤にジョーカーとしてピッチに立つことも許された。