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リーグ・アンのストラスブールが、ウーゴ・オリヴェイラ現監督の退任の可能性に備え、ヴィトール・マトス監督の招へいについてスウォンジー・シティに接触した。38歳のポルトガル人指揮官は、ウェールズのクラブが引き留めを図るなかでも、フランスへの移籍に前向きだと報じられている。

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フランスのクラブがスウォンジー指揮官を狙う

『The Athletic』によると、フランス1部のストラスブールは、苦戦する現監督と袂を分かつ場合の第一候補にマトスを挙げている。ストラスブールは2023年夏から、チェルシーも傘下に持つクリアレイク・キャピタル主導のブルーコ・コンソーシアムが所有。リアム・ロシニアーがスタンフォード・ブリッジへ移った後、その後任となったギャリー・オニールがイプスウィッチ・タウンへ去ったことを受け、今夏にオリヴェイラを監督に任命した。しかし、オリヴェイラはリーグ・アンの最初の10試合で3勝しか挙げていない。

ポルトガル人監督がウェールズのクラブを変革

同報道によると、マトスは2025年11月、初めてトップチームの監督を務めたポルトガル2部のマリティモからウェールズ南部に渡って以来、手腕を印象づけている。1年前、チャンピオンシップで20位に沈み、降格圏とはわずか勝ち点4差だったチームを引き継ぎ、就任初年度を11位で終えた。

初めて開幕から指揮する今季、スウォンジーはリーグ戦最初の15試合で8勝を挙げ、プレーオフ圏内の6位に浮上。チャンピオンシップ首位のバーミンガム・シティとは勝ち点3差だ。

クロップの影響を受けたプレッシング

マトスはマリティモの監督に就任する前、ポルトとRBザルツブルクで働き、2019年から2024年までの5年間はリヴァプールでエリート育成コーチを務め、ユルゲン・クロップとアシスタントのペップ・ラインダースとともに働いた。アンフィールドでの経験はマトスのカウンタープレスを重視する哲学に大きな影響を与えた。先月、スウォンジーがブラックバーン・ローヴァーズに4-0で勝利した後には、同クラブのトニー・モウブレイ監督から称賛を受けた。

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ウェールズのクラブをクロップ時代のリヴァプールになぞらえ、モウブレイはこう語った。「私が以前率いたブラックバーンは、特にコロナ禍にリヴァプールと何度か対戦した。私たちはプレミアリーグにはいなかったが、コロナ禍には彼らのチームの試合勘を取り戻すために対戦した。当時のリヴァプールは本当にすごかった。息つく暇も与えてくれなかったからだ。今のスウォンジーにも、その一端が見える。私たちの選手一人ひとりに対して、3人が寄せてくるように感じられた」

フランスでは残留争いが待つ

オリヴェイラが職を失い、マトスのフランスへの移籍が実現すれば、ポルトガル人指揮官はチャンピオンシップでの昇格争いから、1部での残留争いに身を移すことになる。 ストラスブールは現在、リーグ・アンで13位 。シーズン序盤に苦戦し、降格圏とはわずか勝ち点2差だ。一方、スウォンジーは11月の代表戦期間後もマトス監督をウェールズにとどめるよう説得できるか、気をもみながら見守ることになる。