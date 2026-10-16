「海外で成功を収めたのは本当に目覚ましいことだし、当然、彼の成長にもつながった」と、元ストライカーはranのインタビューで語った。

クラブ・ブルッヘがインテルに4-3で勝利した試合でハットトリックを達成し、話題を集めているトレソルディは、今季さらにフィジカルと自信を高めたという。「チャンピオンズリーグでも得点したことは、ベルギーリーグだけでなく、国際的なトップレベルでも通用するという重要な証しだ」とビアホフは説明し、こう強調した。「このまま続ければ、ドイツ代表のストライカー問題を間違いなく解決できる」

それだけにビアホフは、トレソルディが将来をドイツ代表に託すことを「もちろん願っている」という。22歳のトレソルディは、そのルーツからイタリア代表とアルゼンチン代表のどちらでもプレーできる。過去には両国の協会もドイツサッカー連盟（DFB）と同様に、トレソルディの獲得を目指してきたが、本人はまだ決断を下していない。その前に、まずは落ち着いてドイツ代表としてU-21欧州選手権に臨みたい考えだ。

「だからこそ、時間を無駄にすべきではないと思う」とビアホフは語った。「ただ、私の知る限り、DFBはすでに彼と話をしている」。DFBには「特に前線で、あらゆる才能が必要」だからだ。一方で、トレソルディは「競技面だけでなく、心で」決断しなければならないとも述べた。

なぜニコロ・トレソルディはイタリア代表やアルゼンチン代表でもプレーできるのか？

かつてハノーファー96に所属したトレソルディは、サルデーニャ島のカリアリで生まれた。父はイタリア人、母はアルゼンチン人だ。13歳のときに家族とともにニーダーザクセン州へ移り、後にハノーファー96でプロになった。2022年には帰化によってドイツ国籍を取得している。

トレソルディには代表チームの選択に加え、近い将来、クラブレベルでも次のステップが待っているとみられる。夏にはすでに、トップクラブへの移籍をめぐる噂が根強く流れていた。ボルシア・ドルトムントなどが関心を示したとされる。セルー・ギラシがクラブを離れる場合に備えてのことだ。

Getty Images

ニコロ・トレソルディ、憧れのクラブであるACミランへ移籍？

クラブ・ブルッヘとインテルの対戦に際し、父エマヌエレはさらに、息子がACミランのファンであることを明かした。「彼はカカ、インザーギ、パトに夢中になった。そこから気持ちを変えさせるのは不可能だった」と語り、そのためネラッズーリへの移籍の可能性をきっぱりと否定した。「彼が受け入れるかは分からない。ファンとしての気持ちが勝るかもしれない。彼の夢はACミランのユニフォームを着ることだ」

一方、かつてミランでプレーしたストライカーのビアホフは、トレソルディが近いうちにイタリアの大都市に行く可能性があるとみている。この若手には「国際的に名の知れた、あれほどのビッグクラブで成功する」可能性があるという。ただし、「現在のACミランは、私が当時プレーできた頃のような国際的なトップチームではない」とも明言した。