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アトレティコ・マドリーは水曜日、ヴィキングFKに危なげなく勝利した。前半を2-0で折り返し、そのまま試合を終えた。同じ時間帯には、フェネルバフチェがスタンフォード・ブリッジでシャフタール・ドネツクを1-0で下した。

アトレティコ・マドリー 2-0 ヴィキングFK

本拠地メトロポリターノで、アトレティコ・マドリーは開始20分以内に先制した。抜け出したアレハンドロ・グリマルドが巧みに折り返すと、アレクサンダー・セルロートがシュートを決め、同胞の相手に痛手を与えた。スコアは1-0となった。

その後まもなく、試合の行方は決まった。ペナルティーエリアの角で得たFKをフリアン・アルバレスが蹴ると、直接ゴールを狙った一撃にGKルボミール・ベルコは反応したものの、止めきれなかった。スコアは2-0となった。

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この勝利でアトレティコは5試合を終えて勝ち点7とし、暫定的にプレーオフ進出圏で安定した位置につけている。27位のヴィキングは、勝ち点を積み上げる必要がある。アトレティコとヴィキングは、ともに今後PSVなどと対戦する。

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シャフタール・ドネツク 0-1 フェネルバフチェ

前半、得点に最も近づいたのはフェネルバフチェだった。しかし、ムリキのゴールは、得点に至る過程でハンドがあったとして取り消された。

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それでも後半開始10分、黄色いカナリアが先制する。エンゴロ・カンテが見事にボールを奪い、メイソン・グリーンウッドがボールを受けた。そのシュートはGK ドミトロ・リズニクに防がれたが、こぼれ球をムリキが押し込んだ。リズニクに止める術はなく、スコアは0-1となった。

フェネルバフチェはこの重要な勝利で勝ち点を8とし、少なくともプレーオフ進出に向けて非常に有利な立場に立った。勝ち点4のシャフタールにも、プレーオフ進出の可能性は十分に残されている。