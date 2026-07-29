ストックホルム・フットボールの次の100年に向けたシャツ

次の移籍市場や次の試合日に焦点が当たりがちな現代のフットボール界にあって、ユールゴーデンIFははるかに長い視点を取っている。創設135周年を記念し、ストックホルムを本拠とする同クラブはテクニカルパートナーのアディダスとともに、単なるスポーツウェアではなく、過去と遠い未来をつなぐ象徴的な架け橋でもある記念ユニフォームを発表した。

このアニバーサリーユニフォームは、シンプルながら力強いひとつの考えを軸に作られている。それは、フットボールクラブはどんな個人よりも大きな存在だということだ。選手、監督、そしてサポーターは皆、その歴史の一部となり、やがてそれを次の世代へと受け渡していく。揺るぎないモットーである「Alltid Oavsett（いついかなる時も）」に導かれ、ユールゴーデンIFは135年にわたって強くあり続けてきた。そして今日の世代が去った後も、クラブは残り続ける。

ユールゴーデンIFでマーケティングおよびコミュニケーション部門の責任者を務めるビョルン・ルンデヴァルは、このプロジェクトの理念について次のように説明した。「135周年は、何世代にもわたってこのクラブを形作ってきた驚くべき地元サポーター文化を祝う機会である。ユールゴーデンIFはストックホルムのアイデンティティの一部となっており、このユニフォームは、私たち自身よりはるかに大きな何かを一時的に預かっているにすぎないことを思い出させてくれる。すべてのサポーター、そしてすべてのストックホルム市民に、大胆に未来を思い描き、その愛を次の世代へ受け継いでいってほしいと願っている。

2161年のシーズンチケットとタイムカプセル

このローンチを欧州各地で見られる一般的なレトロ調キットと真に分けるのは、2161年のシーズンチケット条項だ。オリジナルのアニバーサリーユニフォームはすべて、今からちょうど135年後にあたる2161年の試合入場券として引き換え可能となる。このアイデアを具体化するため、すべてのアニバーサリージャージは2161年シーズンの象徴的なシーズンチケットとしての役割も持つ。

クラブは、このレガシーの保存に本腰を入れている。このコンセプトをより強固なものにするため、特別仕様のユニフォーム1着が、安全で温度管理された保存展示ケースに収められ、2161年シーズン開幕まで封印されたままとなる。これにより、たとえ各家庭に受け継がれた品が時の流れの中で失われたとしても、22世紀のファンに披露できる完全な状態の1着が存在し続けることになる。

アディダス・ノルディックスでPRおよびブランドコミュニケーション部門ディレクターを務めるヘンリク・ハルベリは、この協業が持つ文化的重みを強調した。「フットボールシャツは、スポーツにおけるアイデンティティの最も強力な象徴のひとつである。ユールゴーデンIFは深い地域的ルーツ、明確なストックホルムらしさ、そして何世代にもわたって続いてきた文化的な存在感を持つクラブだ。このユニフォームでは、そのアイデンティティを称えると同時に、クラブの物語がこれからのストックホルムの世代によってなお書き続けられていくという考えを表現したかった。

「ヤーンカミネルナ」のアイデンティティーに敬意

ビジュアル面では、このキットは伝統的な青いストライプから離れ、クラブの伝承の特定の一端に敬意を表している。デザインの着想源となったのは、ユールゴーデンIFにおいて最も長く受け継がれてきたアイデンティティのひとつである「Järnkaminerna（ジ・アイアン・ストーブス）」だ。このニックネームは、クラブ創設当初のストライプのユニフォームと、選手たちの屈強なプレースタイル、そして燃えるような闘志が結び付いて生まれた。現在ではこの言葉は、自己犠牲、決意、忠誠心を表すユールゴーデンのスピリットの象徴として使われている。

その工業的な遺産は、デザインにも見事に反映されている。スチールグレーのカラーリングとメタリックなディテールがこのニックネームに敬意を表し、クラブ最初期の歴史を想起させるものとして、オリジナルの四芒星クレストが胸元に復活した。さらに、創設者ジョン・G・ヤンソンをたたえる特別なディテールが、クラブの起源とこれから先の世代をつないでいる。

ピッチでのコミュニティーデビュー

このキット発表のために用いられたキャンペーンは、光沢感の強いファッション写真から距離を置き、より地に足のついたアプローチを採用した。キャンペーンには、見慣れた地元ストックホルムの人々やあらゆる年齢のサポーターが登場し、常にユールゴーデンIFを形作ってきたコミュニティーを祝福している。クラブ自身のレストラン「Kaminen」で撮影されたこれらのポートレートは、地域のアイデンティティに深く根差し、ある世代から次の世代へと情熱が受け継がれていくクラブの姿を捉えている。

サポーターがこのキットをチケットとして使うには1世紀待たなければならないとしても、ピッチ上で使われる姿を見るまで長く待つ必要はない。男子チームは8月3日のベステロースSK戦でこのユニフォームを初着用し、女子チームは8月8日の初めに行われるIKウプサラ戦で着用する。