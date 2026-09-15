アヤックス対ウィレムII（5-1）後、ジョン・ステヘマンはESPNのカメラの前で、ある目立った新ルールについて強く不満をぶちまけた。そのルールにより、スティーブン・ベルフハイスに顔を当てられたジェイデン・スローリーは1分間ピッチの外で待たなければならなかった。ステヘマンは「ばかばかしい」と切り捨てた。

前半終了間際、ベルフハイスとスローリーはアヤックス陣内深くでボールに向かい、そこでベルフハイスの腕がウィレムIIのアタッカー、スローリーの顔に入った。その後、スローリーは長く芝の上に倒れたままで、リントハウトはプレーを止める判断を下した。

「あれは衝突なんかじゃない。彼は顔をたたいている。さっきアラルト・リントハウトもファウルだったと認めていた」とステヘマンは語った。もっとも、ベルフハイスにカードが出なかったこと自体に不満を募らせているわけではない。リントハウトが最終的に試合を止めたことで、スローリーは1分間ピッチ外で待機しなければならず、ステヘマンはまさにその点に強く怒りをあらわにした。

「ジェイデンは顔に何かを受けて、主審が笛を吹いた。それなのに1分間外に出なければならない。そこには本当に腹が立つよ。いったいどこのばかがこんなことを考えたんだか……。KNVBにはどうにもできないと思うよ。ルールを適用しなければならないわけだからね。でも、本当に笑ってしまうような話だ」

「あそこにどんな人たちが座っているのかは知らないけど（IFABのこと、編集部注）、彼らはサッカーと無縁なんじゃないかと思う」とステヘマンはさらにまくし立てた。「ものすごく奇妙なルールだと思う。時間稼ぎに対してなら理解できる。でも彼はただ顔に手を受けただけなんだ。笛が鳴らなかったのはまあいいし、イエローだったのかレッドだったのかもしれない。でも問題はそこじゃない」

「でもこの状況で1分間外に出なければならないとなると、うちはその1分間、アヤックス相手に数的不利でプレーすることになる。いや、本当にかなり頭に来るよ。しかもそのことで自分にはイエローまで出たんだから、たまらないよ。腹が立っていた。でも、同業の監督たちもみんな同じ考えだと思う。ただただすごくおかしなルールなんだ」

「毎年のようにいくつか新ルールを作っているけど、もちろん良いものもある。時間稼ぎに関するものなら結構だ。でもこれは最終的に本当にまったく意味が分からない。KNVBとして何かできるなら、できるだけ早くやってほしい」

なお、ステヘマンによればこの場面が試合結果に与えた影響は小さかったという。「アヤックスは本当にいい試合をした。非常によくやっているし、あの監督には賛辞を送りたい」とステヘマンは語った。