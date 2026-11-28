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ブンデスリーガの午後にパーダーボルンがゴールラッシュを見せ、シャルケ04から大量得点を奪った。結果は8-1。好調なシーズン序盤を送る昇格組は9位に浮上した一方、ゲルゼンキルヒェンのチームを下から3番目へと追いやった。シャルケは危機を深め、再び降格する可能性が高まっている。

この日までのリーグ戦通算得点と同じ8点を午後の1試合で挙げたホームチームで、輝いたのはイタリア系の選手だ。出生地はドイツのプフォルツハイムだが、姓名からイタリアにルーツがあることは明らかだ。その選手がステファノ・マリーノ。シャルケのGKロリウス・カリウスを相手にハットトリックを決め、長く記憶に残る午後の主役となった。

ただし、これは単なる一時的な活躍ではなく、これから歩むキャリアでの最初の飛躍かもしれない。今後も驚きをもたらす可能性がある。2004年生まれの22歳で、イタリアとドイツの二重国籍を持つマリーノは、ドイツのシニアでの1年目に早くもブンデスリーガとカップ戦の計13試合で6得点を記録した。すでにユース代表にも選ばれているが、イタリアにとって残念なことに、今のところ目を留めたのはドイツの年代別代表だけだ。2023年9月にはドイツU-20代表に初招集された。新たなトレゾルディの事例となるのだろうか。

身長186cmでフィジカルが強く、ゴール前での嗅覚にも優れるマリーノは、カールスルーエでキャリアを始めた。その後、武者修行のためアストリア・ヴァルドルフへ期限付き移籍し、8得点を記録。次に獲得したハノーファーではセカンドチームでしかプレーせず、若い才能の発掘に定評があるパーダーボルンへ渡った。

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パーダーボルンに移った後、次のステップとなったのがブンデスリーガ2部だ。昨季は7得点を挙げ、1部昇格に不可欠な存在となった。そして今、より広いスペースがあり、レベルもさらに高い舞台で、ステファノは誰もを驚かせている。獲得費用はわずか15万ユーロだったが、彼の価値はすでに急騰。今回のハットトリックで、さらに高まるだろう。しかも相手は、チャンピオンズリーグ決勝でもプレーしたことがあるGKだった。

典型的な背番号9の選手であるマリーノには、まだ成長の余地が大きい。プレーは非常に力強く、遠い位置からスペースを突き、高い位置に構える守備ラインを攻略し、相手の最終ラインを押し下げる能力に優れている。空いたスペースへ素早く走り込み、ペナルティーエリア内での動きも良い。

もちろん、技術面、ボールのキープ、そしてファーストタッチの質は改善できるし、改善しなければならない。それでも土台は素晴らしい。さらに、クロップのチームがこのポジションで抱える難しさを考えれば、今後数カ月のうちにドイツ代表に初招集されることもあるかもしれない。