アルテム・ステパノフは、フェイエノールト対FCユトレヒトの前半に涙を見せた。アウェー側のFWは早い時間帯に負傷し、涙ながらにピッチを後にした。ウクライナ代表でデビューできるかどうかは不透明となっている。

ステパノフに不運が襲ったのは、デ・カイプでの試合で前半30分を過ぎた頃だった。フェイエノールトDFヒヴァイロ・リードとの競り合いの後に足をひねり、ただちに深刻な状況であることが明らかになった。

FCユトレヒトの長身ストライカーはピッチに座り込み、非常に感情をあらわにしていた。メディカルスタッフの処置も実らず、ステパノフはアントニー・コレイアとの交代を余儀なくされた。

ステパノフは、シーズン序盤で苦戦しているFCユトレヒトにあって、力強いスタートを切っていた。このFWは最初のリーグ戦5試合すべてで得点を記録し、2001年のラファエル・ファン・デル・ファールトの節目の記録に並んだ。

そのご褒美として、ステパノフはウクライナ代表に招集された。金曜日にはネーションズリーグのグループステージが始まり、ハンガリーと対戦する。

ステパノフが間に合ってコンディションを整え、なおウクライナ代表に合流できるかは様子見となっている。ユトレヒトの選手はさまざまな年代別代表でプレーしてきたが、ここまでA代表ではまだプレーしていない。