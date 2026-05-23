ステゲマンは、クラアイがウィレムIIについて「奇妙な発言」をしたのを耳にした。

FCヴォレンダム対ウィレムII戦後、ジョン・ステゲマンはESPNレポーター、ハンス・クラアイ・ジュニアのコメントに不満だった。クラアイは昇格組のプレースタイルを批判していた。

「君のサポーターは本当にすごいね！」とクラアイはステゲマンを賛辞した。「アトレティコ・マドリードの6万人のスタジアムと同じだ。あそこのサポーターは常にチームを支えている。元ストライカーとして、ウィレムIIのサポーターのために、もっと攻撃的なサッカーを見せてくれるのか？それも悪くないだろう？」

ステゲマンは笑みを浮かべた後、真剣な表情で答えた。「正直、少し不思議な発言だ。私たちは今、最も成果を出せる方法を探している。試合前にも話した通り、選手たちの資質を見極めているんだ」。

「ヘラクレス・アルメロで欧州カップ出場権を取ったのは、自陣に引いたからではなく、サッカーをしたからだ。だが、それは選手の質次第だ」と続けた。ステゲマンはロイヤル・アントワープでマーク・ファン・ボメルのアシスタントを務め、多くのことを学んだ。

ベルギーで3年間指導した経験は大きく、オランダでは勝つことが絶対だ。ファン・ボメルからミラノやミュンヘンでの教訓も学んだ」と、1年での再昇格を果たした監督は語った。

「自分たちの可能性を真摯に受け止め、得意なプレーをした。それだけです。もちろん上位を目指したい。そのためには来シーズン、フリーク・ヘールケンスTDが投資をしてくれる必要がありますね」とステゲマンは語った。

試合直後、ピッチでステゲマンはクラアイと話し、感情的になった。監督は、昨年父親を亡くし、土曜に息子がSVエペで優勝したことが理由だと説明した。