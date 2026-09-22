ショーン・ステウルは、この夏にアヤックスを離れてニューカッスル・ユナイテッドへ移るという決断を後悔していない。U-21オランダ代表のMFは、プレミアリーグでの日々を心から楽しんでいると、ESPNの取材で語った。

「ありがたいことに、本当にとても楽しくやれています」と、約3000万ユーロで加入した新戦力は話す。「幸せです。ここまでのすべての流れを振り返ると、ただ幸せな気持ちしかありません。あそこで本当に自分の居場所を見つけられています」

「あそこでのサッカーの熱は、もちろん次元が違います。そこから多くを学んでいます。自分もまだ成長している途中です。まだ90分間は持ちません。だから、もっと良くならないといけません」とステウルは語り、なお成長の余地があることを理解している。

アヤックスを離れてイングランドへ向かうのは賭けのようにも見えた。だが、今のところその賭けはうまくいっている。「その決断は、ある種の感覚に基づいて下しました。説明するのは難しいですが、主にその感覚と、彼らが与えてくれる確信が大きかったです」

ステウルはアムステルダムで契約延長するようにも見られていたが、最終的にはアヤックスを去った。「アヤックスでは、本当に多くのことが変わりました。それは誰の目にも明らかだったと思います。自分の役割がどうなるのか、少し不安がありました。彼らは多くの経験を選びましたが、それはそれで理解できます」

「最終的には、自分にとっては別の場所へ行くのが最善の選択だったと思います。（ジョルディ・クライフとの）話し合いがどう進んだかですか？ それは自分の中にとどめておきます。でも、常に敬意のある形で進みました」と、U-21オランダ代表の国際Aマッチ未経験選手は強調した。

「今はもう彼とあまり連絡を取っていません。アヤックスと彼の幸運を心から願っています。自分も幸せですし、良い選択をしたと思います」と、土曜日にハル・シティに2-1で勝利したステウルは締めくくった。