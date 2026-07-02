ステインは、アヤックス時代のファン・ハールとの接触について率直に語っている

モーリス・ステインは、アヤックスでルイ・ファン・ハールと働いた日々を良い思い出として振り返る。木曜日に監査役会顧問を退任したファン・ハール氏と、もっと長く一緒に仕事を続けたかったと語った。

「ここ5〜6週間、ファン・ハール氏と密に連絡を取っていた」とステインは番組『ヘット・オランジェ・カフェ』で語った。「とても心地よい交流だった。私が去るまでは」。スパルタ・ロッテルダムからアヤックスへ移ったステインは、シーズンの出だし不良で解任されていた。

その後も連絡はあったが、やがて疎遠になった。短い期間ながら、実績ある指導者と意見を交わせたことは大きな支えだったと振り返る。

当時クラブ内にはサッカーのノウハウが不足していたが、ファン・ハールと戦術や布陣を共有できたことは大きな支えだったと語る。

ステインは、ファン・ハールとの関わりがもっと長く続かなかったことを残念に思っている。「彼は少し遅すぎた。加入した頃には、プレッシャーが計り知れないほど高まっていたからだ。」

現在無所属の監督は将来について「できればオランダに残りたいが、海外の可能性も否定しない。ただし、焦点は国内にある。すべてのポストが埋まっている現実も理解している」と語った。

海外ならヨーロッパか、以前アル・ワフダで指導した中東を検討している。「家族から遠く離れず、時差も少ない場所がいい」と語った。