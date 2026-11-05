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スティーブ・マクマナマン氏は、ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルの慎重な戦術を理由に、ヴィクトル・ギェケレシュとカイ・ハヴァーツを気の毒に思うと語った。元イングランド代表の同氏は、チームが流動的な攻撃よりも守備の堅さを優先するなか、両FWがしばしば不当な批判を受けていると考えている。

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アーセナル、欧州大会で再び勝利

アーセナルはスラヴィア・プラハに2-1で勝利し、チャンピオンズリーグでの無敗を維持した。前半にノニ・マドゥエケとヴィクトル・ギョケレシュが挙げたゴールで勝ち点3を確保。終盤にヴィクトル・ノヴァクに1点を返されたが、逃げ切った。

アルテタ監督は、日曜日にリヴァプールを下したチームから6人を入れ替えた。ハヴァーツに代わって最前線に入ったギョケレシュは、45分間で1ゴール1アシストを記録する際立った活躍を見せた。

マクマナマン、アーセナルのFWに同情

勝利したものの、マクマナマンは現在のアルテタ監督のシステムでストライカーとしてプレーするのは非常に難しいと考えている。元リヴァプールのウインガーは、チームの現実的な戦い方から、ギョケレシュやハヴァーツを気の毒に思うことがよくあると認めた。

「アーセナルのFWを気の毒に思うことがある。彼らは見ていて楽しいチームではないし、バルセロナのようなチームでもない」とマクマナマンは説明した。その発言を『Metro』が伝えている。「彼らは非常に低い位置で、チーム全体で守る。そこからピッチの反対側まで行ってゴールを決めるには、長い距離を進まなければならない」

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「彼らが見ていて楽しく、美しい流れるようなプレーで次々とゴールを決めるチームになることはない。それなのに、ギョケレシュとハヴァーツはそのことで責められることがある。普段、我々が話題にするのはMFやDFの選手たちだ」

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ギョケレシュ、数少ない先発の機会で存在感

ギョケレシュは今季、難しいスタートを切ったが、フォルトゥナ・アレナでのチャンスを生かした。9分にマドゥエケの先制ゴールをお膳立てすると、前半終了間際にはポストに当たって入る見事なシュートで自らもネットを揺らした。

マクマナマンはスウェーデン代表FWの前半の貢献を称えた一方、後半は苦しんだと指摘した。ギョケレシュが真価を発揮するには、チームがコンパクトな状態を保つ必要があると考えている。

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「後半、試合が大きく間延びし、チームが横に広がって彼が前線で孤立すると、取り残されているように見える場面が多かった」とマクマナマンは述べた。「アーセナルがより一体となり、攻守をともに行うときの方が、彼は良く見えると思う」

ハル戦に向けて準備

アーセナルは土曜日にハル・シティをホームに迎え、国内での好調を維持することを目指す。プレミアリーグ優勝を追い求めるアルテタ監督率いるチームにとって、勝ち点3を積み重ねたい一戦となる。