レアル・マドリーとバルセロナによるエル・クラシコが迫り、世界中のサッカーファンが期待を高めている。レアル・マドリーとリヴァプールでプレーした元選手で、著名なサッカー解説者のスティーブ・マクマナマンが、365Scoresの独占インタビューで注目の一戦を予想した。

マクマナマンは迫るクラシコについて、365Scoresにこう語った。「非常に競った試合になると思う。両チームとも大きな試合に勝つだけの力を持っているからだ」

勝負の行方については、こう続けた。「どちらが勝つかを自信を持って予想するのは難しい。ただ、この試合では細かな部分が勝敗を分けるだろう。特に、訪れたチャンスを生かせるか、試合の重要な場面でプレッシャーに対処できるかが鍵になる」

ブラジル人スターのヴィニシウス・ジュニオールがレアル・マドリーの先発メンバーから外れた場合の影響を問われると、マクマナマンはこう説明した。「ヴィニシウスがいないのは大きな痛手になる。並外れたスピードと1対1の能力で、試合の流れを変えられる選手だからだ」

キリアン・エンバペがその穴を埋められるかについては、こう続けた。「もちろんエンバペにも素晴らしい能力がある。ただ、2人はまったく異なる選手だ。別の選手を代わりに起用するだけで、ヴィニシウスがもたらすものすべてを補うことはできない」

さらに、「ジョゼ・モウリーニョは、この試合でレアル・マドリーの攻撃の脅威を維持するため、適切な戦術的解決策を見つけなければならない」と付け加えた。

バロンドールはヤマルよりエンバペ

バロンドールの授賞式を翌日に控え、マクマナマンはキリアン・エンバペとバルセロナの若きスター、ラミン・ヤマルのどちらを選ぶか問われた。「私はキリアン・エンバペを選ぶ。大一番で違いを生み、ゴールを決められる選手だし、プレッシャーに対処するために必要な経験もある」と、明確に答えた。

最後にバルセロナの若き才能をたたえ、こう締めくくった。「ラミン・ヤマルは並外れた才能の持ち主で、若いながら素晴らしいパフォーマンスを見せてきた。ただ、今この2人のどちらかを選ぶなら、私の票はエンバペに入れる」

マクマナマンがエル・クラシコのスコアを予想

スペインサッカー最大の一戦の結果を問われたマクマナマンは、慎重に予想を示した。

「レアル・マドリーが3－1で勝つと思う。ただ、どうなるか見てみよう。この試合はいつも予測がつかないからね」と語った。