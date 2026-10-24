世界中のサッカーファンが、レアル・マドリーとバルセロナによる次のエル・クラシコを心待ちにしている。レアル・マドリーとリヴァプールでプレーした元選手で、著名なサッカー解説者でもあるスティーブ・マクマナマン氏が、365Scoresの独占インタビューで注目の一戦を予想した。

次のクラシコについて365Scoresに問われたマクマナマン氏は、「両チームとも大きな試合に勝つだけの力があるので、非常に競った試合になると思う」と語った。

試合の行方については、「勝者を自信を持って予想するのは難しい。ただ、この試合では細かな部分が決定的になる。特に、訪れたチャンスを決め切れるか、試合の重要な場面でプレッシャーに対処できるかが鍵だ」と続けた。

ブラジル出身のスター、ヴィニシウス・ジュニオールがレアル・マドリーの先発メンバーから外れた場合の影響を問われると、「ヴィニシウスの不在は大きな痛手になる。並外れたスピードと1対1での能力で、試合の流れを変えられる選手だからだ」と説明した。

キリアン・エンバペがヴィニシウスの不在を補えるかについては、「もちろんエンバペには素晴らしい能力がある。しかし、2人はまったく異なるタイプの選手だ。別の選手を代わりに起用するだけで、ヴィニシウスがもたらすものをすべて補うことはできない」と述べた。

さらに、「ジョゼ・モウリーニョは、この試合でレアル・マドリーの攻撃力を維持するために、適切な戦術的解決策を見つけなければならない」と付け加えた。

バロンドールはヤマルよりエンバペ

バロンドール授賞式を翌日に控え、マクマナマン氏はキリアン・エンバペとバルセロナの若きスター、ラミン・ヤマルのどちらを選ぶか問われた。「私ならキリアン・エンバペを選ぶ。大一番で違いを生み出し、ゴールを決められる選手で、プレッシャーに対処するために必要な経験もある」と、選択を明確にした。

最後にバルセロナの若き才能を称え、「ラミン・ヤマルは非常に才能豊かな選手で、若いながらも傑出したパフォーマンスを見せている。ただ、今この2人から選ばなければならないなら、私はエンバペに票を投じる」と語った。

マクマナマン氏、エル・クラシコのスコアを予想

スペインサッカー最大の一戦の結果を問われたマクマナマン氏は、慎重に予想を示した。

「レアル・マドリーが3-1で勝つと思う。ただ、この試合はいつも予測がつかないので、どうなるか見てみよう」と話した。

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