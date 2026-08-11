スティーブン・ベルフワインは火曜日、自らのプレーで存在感を示した。アル・イテハドの左ウイングはアル・ジャジーラ戦で2つの見事なゴールを決めて輝きを放った。サウジアラビア勢はAFCチャンピオンズリーグ予選で最終的に1-4で勝利した。

この日 earlier、Voetbal International は、ベルフワインが2027年半ばまで契約を残すアル・イテハドを退団できると報じていた。アル・イテハドは、彼を「獲得額のごく一部」で手放す用意があるという。

ベルフワインは2024年、およそ2100万ユーロでアヤックスからサウジアラビアへ移籍した。これまでアル・イテハドでは62試合に出場。22ゴール13アシストを記録している。

ベルフワインは火曜日、前半12分に早くもアル・イテハドのためにネットを揺らした。アムステルダム出身のアタッカーは、コースが変わったクロスが絶妙な位置にこぼれてくると、豪快なボレーで仕留めて0-1とした。

前半終了の10分ほど前には、右利きのベルフワインが再び得点。今度はムサ・ディアビからボールを受けると、ペナルティーエリア内にドリブルで侵入し、ボールをきれいにファーサイドへ巻いて0-2とした。

その後、フセム・アワール（元オリンピック・リヨン）とサウジアラビア代表のマルワン・アル・サハフィのゴールで、サウジアラビア勢はアブダビのモハメド・ビン・ザーイド・スタジアムで1-4の快勝を収めた。アル・ジャジーラは終了10分前、シモン・バンザが一矢報いた。