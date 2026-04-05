スティーブン・ベルハイスがオスカル・グルフのために擁護に回った。イスラエル人のグルフは約1500万ユーロでアムステルダムに獲得されたが、アヤックスで先発の座からは程遠い。

FCトゥウェンテ戦（1-2で敗戦）後の記者会見で、ベルハイスはグルフへの批判を和らげた。「グルフを例に挙げると、彼はある特定のやり方でサッカーをするために獲得された。ところが、ある時点でそのプレースタイルが放棄されてしまった」

経験豊富なアヤックスの選手は、グルフがアムステルダムのクラブのプレースタイルでは力を発揮できていないと考えている。「そうするとまた別のやり方でプレーすることになる。5バックでプレーするようになれば、中盤は2人しか残らないが、それはグルフのタイプではない」

「でもあの子は純粋にサッカーが上手い。ただ、どういう形でプレーしたいかという一貫した筋道の中にはそれが当てはまらないんだ」とベルハイスは認める。「そのせいで選手たちは実力以下のパフォーマンスになり、チームとしても単純に力不足になっている」

オスカル・ガルシアは最近、暫定監督フレッド・フリムの後任として指揮を執ったが、まだ流れを変えられてはいない。「もちろん、できるだけ上位で終えられるようにベストを尽くしている。ガルシアがスタッフと一緒に、僕らを準備させ、後押しするために注いでくれているエネルギーには感謝している」とベルハイスはスペイン人を称賛し、アヤックスの監督としての難しさも理解している。

「今季ここまでチームを率いてきたどのスタッフも、できることはすべてやり、試してきた。ただ、僕らはそれを結果として示せていないし、それが何度も露呈している」と、フレンドンロテリ・エールディヴィジで現在5位の主将は結んだ。