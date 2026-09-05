スティーヴェン・ベルフハイスは、ミチェル・サンチェス体制の最初の期間ですでにアヤックスにかなりの変化があったと見ている。少なくともジョン・ヘイティンハ、フレッド・フリム、オスカル・ガルシアの前任者たちと比べると、各試合に向けたプランははるかに明確になっていると、彼はアヤックスのクラブ公式チャンネルで語っている。

そしてそれは、やはり痛烈な指摘でもある。アヤックスは昨季、2度にわたって監督を解任したが、そのたびに後任は本当の意味で改善をもたらすことができなかった。ベルフハイスはこれを「コイントスのような状況」とまで表現している。

「昨年は試合前に時々、コイントスみたいなものだと感じていた。何が起きるのか、完全には分からなかった」とベルフハイスは語った。あらゆる騒動のあと、彼はある程度の落ち着きと明確さを必要としていた。

ベルフハイスによれば、ミチェルの下ではようやくそれが実現しているという。「そうすれば、もうコイントスのようなものに頼るのではなく、事前に分かる。これをやれば、アヤックスは勝てる、と。そうすれば期待に応えられる」

テクニカルディレクターのジョルディ・クライフは、優勝を本気で狙う意思を何度も明確に口にしてきたが、ベルフハイスにとってそれは決定的なことですらない。

「タイトルを獲るかどうかは……。大事なのは、競争力があって、結果とは無関係に相手を支配しているという感覚を持てること。アヤックスのファンがチームを誇りに思い、その日の調子に左右されないことだ」とベルフハイスは、自分が実現したいことについて語っている。

ベルフハイスに再び中心的な役割が与えられるかどうかは、当面は様子見だ。先週末のテルスター戦では1ゴール2アシストを記録したものの、移籍期間の終盤には彼のポジションの有力なライバルとしてヴィクトル・ツィガンコフが加入している。