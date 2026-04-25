スティーブン・ベルグヒースが衝撃的な発言：「NACが……となりますように」

アヤックスがNACブレダに2-0で勝った後、ベルグヒスはゴッツの素晴らしいゴールについて語った。彼はESPNの映像を見て、イブラヒモビッチを思い出させた。

前半はオスカー・グルークとゴッツの得点で優位に立ったアヤックスだが、後半は攻め込みできず守勢に回る。それでもNACは得点を挙げられず、リードを守った。

試合後、ベルグヒースは「前半は効率的でチャンスを活かせたが、後半は全く良くなかった」と分析。「自分たちのサッカーができず、ボールを回せなかった。これは我々のレベルではない」と語った。

話題はすぐに、自陣から何人もの相手選手を抜き去ったゴッツの劇的ゴールへ。タッチラインで映像を確認したベルグイスは、2004年にイブラヒモビッチがNAC戦で決めた伝説のゴールを引き合いに出し、「でも、イブラのゴールの方が上かな。ハハ」と笑った。

プレー中、ベルフイスは特別なことが起こっていると直感した。「僕も走ったが、彼からボールを奪うのは無理だと分かった。見事に決めたし、今シーズンは本当に頼りになる」と称えた。

素晴らしい場面もあったが、このMFは後半のプレーに不満を示した。彼はNACのセットプレーの多さと、そのプレッシャーをかわせなかったアヤックスの弱さを指摘した。「そういう時は最初のパスを確実に繋ぐ必要があるが、それができなかった。守備は堅く、マーテン（パエス）も好セーブ連発だった。」

さらに彼は「NACが残留することを願っている。ブレダの雰囲気は素晴らしく、この夜を楽しんだ」と締めくくった。