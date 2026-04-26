スティーブン・ジェラードが2人のオランダ人選手の監督になる可能性：双方にその意向がある

スティーブン・ジェラードは約1年半無所属だが、まもなく監督として復帰する可能性がある。スコット・パーカーの去就が不透明なバーンリーの後任候補に挙げられている。

バーンリーは昨季パーカー監督率いる下でプレミアリーグに昇格したが、堅守もトップリーグでは崩され、今週降格が決定した。

パーカーが再びチャンピオンシップでチームを率いるかは不透明だ。クラブ理事会は後任を含め協議中で、パーカーの契約は2027年まで残っている。

バーンリーは過去3回の昇格後すぐにチャンピオンシップへ降格しており、首脳陣はパーカーが2部で再び支配できるか疑問視している。そこでジェラードが候補に浮上した。

45歳のジェラードはバーンリーとの契約を熱望しているが、現時点では待機中だ。仮にパーカーとの契約を打ち切っても、ジェラードが就任できるかは不明である。ライバルには、リヴァプールのレジェンドであるクレイグ・ベラミーがいる。

ベラミーは以前有力候補だったが、ウェールズ代表監督就任で獲得機会を逃した。彼は母国をW杯目前まで導いたものの、ボスニア・ヘルツェゴビナに敗れている。

ベラミーにはバーンリーでの勤務経験がある。彼はバイエルン監督ヴィンセント・コンパニーの下、96試合でアシスタントを務めた。2024年、ウェールズ代表監督就任のため退任し、後任にパーカーが選ばれた。

降格したことで、バーンリーに所属する複数の選手の将来は不透明だ。オランダ人DFクイリンシュ・ハートマンとFWジアン・フレミングも対象で、2029年半ばまで契約が残っている。