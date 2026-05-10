FCフローニンゲンの主将スティエ・レシンクは3月に前十字靭帯を断裂。番組『Goedemorgen Eredivisie』で、冬にベンフィカへの移籍が目前だったと明かした。

アムステルダム出身の彼はFCヴォレンダム戦でロベルト・ミュレンと競り合い、膝が不自然に曲がった。ハンス・クラアイ・ジュニアが「その瞬間、アヤックスとベンフィカが頭をよぎったか」と問うと、

「パキッという音がして、すぐに膝に激痛が走った」と守備的MFは語る。「まずいと思った。頭には移籍のことなど、いろいろなことがよぎったよ」

「その日は『なぜ自分が』と信じられなかった。でもすぐに切り替えて手術の準備をした。少し話題にもなったね」と22歳のレシンクは笑いながら話した。

「確かに動きはありました。メディアで報じられたベンフィカからのオファーは現実でした」と彼は認め、「代理人が直接交渉していました。ベンフィカは冬に私を獲得したかったんです」と続けた。

結局、フローニンゲンは「冬に放出はできない」と明言しました。5位でヨーロッパ大会出場を目指し、私がキャプテンでもあるので、クラブの事情は理解できます。

クラーイが「アヤックスは？」と問うと、レシンクは「彼らは冬に動かなかった」と即答。司会のフレジア・クシニョ・アリアスが「話し合いはあった」と補足すると、レシンクは「私ではなく代理人との話だ」と明かした。

モウリーニョ監督と話をしたかについては明言を避け、「メディアには話さない。最終的にはフローニンゲンとベンフィカの話だ」と語った。

結局、その移籍は実現しなかった。レシンクは「ベンフィカがあれほど強い関心を示したのは意外だった。特に、話が急速に進んだからだ。夏に向けていくつか動きがあり、頭ではすでに計画を立て始めていた」と語る。

「しかし冬の移籍市場終了まであと2週間というタイミングで具体的な話を持ちかけてきた。負傷者が2人いたため、彼らは早期決着を希望していた。だからとても意外だった」