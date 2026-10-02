ショーン・ステウルが今もアヤックスを注意深く追い続けていることが、『デ・テレグラーフ』の詳細なインタビューで明らかになった。ニューカッスル・ユナイテッドのMFは、ミシェル監督のチームにいるある1人の選手をとりわけ高く評価している。

ステウルは約3000万ユーロでイングランドへ渡った。そこではオランダよりもはるかにフィジカルなサッカーが繰り広げられている。『しかも、とてつもなくスピードが速い。でもプレミアリーグは世界最高のリーグだからね。どの試合でも全力を出さなければならないし、easy gameなんて1試合もない。そうやって自分はより良くなっていくんだ』

それでも、元アヤックスの選手はイングランドのスタジアムでの体験を心から楽しんでいる。『ホームのセント・ジェームズ・パークでは、僕らのサポーターと一緒だと本当に最高だよ。でもアウェーゲームもまたすごく楽しい。たぶん、これに飽きることはないと思う』

そのため、ステウルはニューカッスル・ユナイテッドに完全に集中しているが、アヤックスが彼の中で遠い存在になることはない。『アヤックスは10年間ずっと僕の居場所だったし、これからも僕の心の中で特別な場所を占め続ける。それと、ユリアン・ブラントを楽しみに見ているよ。本当にとてつもなく素晴らしい選手なんだ』

アヤックスから売却されたこのMFは、今季アムステルダムでブレークしたアーロン・ボウマンと今でも良好な関係を保っている。『僕たちはアヤックスで一緒に育ってきたし、トップチームまでずっと一緒だった。チャンピオンズリーグのデビューも一緒に果たしたし、それは僕にとって本当に特別だった』

ステウルは先日、PSVとの大一番でボウマンが負傷交代するのを目にした。『ファン・ボメルのあの一撃にはちょっと驚いたよ。でも、アーロンは強い男だし、予想より早く戻ってくると思う』

ニューカッスル・ユナイテッドの高額補強選手であるステウルは、金曜夜にオランダU-21代表としてスロベニアU-21代表と対戦する。ミハエル・ライツィヘル率いるチームは、欧州選手権出場権への望みをつなぐために勝利が必要だ。