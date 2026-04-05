スター選手を擁するにもかかわらず…アル・ヒラルに深刻な疑惑が浮上

アル・ヒラルは、相手ゴール前での攻撃の決定力不足を明らかに露呈しており、これは土曜日の夜に行われたプロリーグ「ロシェン」第27節のアル・タウーン戦での2-2の引き分けにおいて、顕著に表れた。

アル・ヒラルはロシェン・リーグ優勝争いにおいて勝ち点2を失い、勝ち点65で2位に留まった。3位のアール・アハリと勝ち点は並び、首位アル・ナスルとは5ポイント差となっている。

サウジアラビアのメディア関係者、エマド・アル＝サルミ氏は番組「アクション・ウィズ・ワリード」に出演し、「今シーズンのロシェン・リーグにおいて、アル・ヒラルは最もチャンスを無駄にしているチームだと思う」と語った。

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さらに彼は次のように付け加えた。「チームには強力な選手層が揃っているが、チャンスをゴールに結びつけることに常に失敗している。これは、得点能力のあるストライカーが不在であることを証明している」。

さらに、「アル・ヒラルがタアウーン戦で引き分けたのは、ビッグクラブ相手に巧みに戦うことに長けたチームの一つと対戦したからだ」と締めくくった。

これは、アル・ヒラルがフランス人のカリム・ベンゼマ、ブラジル人のマルコム・デ・オリベイラ、そしてサレム・アル・ドスリを筆頭とする優れた選手陣を擁しているにもかかわらず、起こっていることだ。



