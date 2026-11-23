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リーズ・ユナイテッドにホームで1-4の屈辱的な敗戦を喫し、シャビ・アロンソ監督はチェルシー就任後初の大きな危機に直面している。スタンフォード・ブリッジのファンから怒りの声が上がるなか、クラブ首脳陣はスペイン人指揮官の当面の去就について明確な判断を下した。

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リーズ戦の惨敗後も、チェルシー首脳陣は拙速な判断を回避

土曜日に宿敵リーズに1-4で敗れた一戦 で、リーズはロンドン西部でのプレミアリーグ勝利を27年ぶりに手にした。試合終了時にはスタジアムに大きなブーイングが響き、不満を募らせたサポーターが怒りをあらわにした。

チェルシーにとってはリーグ戦直近4試合で3度目の敗戦となり、順位は中位にとどまったまま、自信も揺らいでいる。アロンソ監督率いるチームは11試合で20失点を喫し、通算5敗を記録している。

それでも、『Mail Sport』によれば、クラブ幹部は44歳の指揮官を性急に解任するつもりはないという。就任直後の好調期は突然終わったものの、首脳陣はこれほど早い段階で解任に踏み切ることを望んでいない。

チェルシー首脳陣が今夏に迎えたアロンソ監督を支持する理由

今夏、アロンソ監督の招へいは大きな成果と受け止められた。リヴァプールとマンチェスター・シティも退任する監督の後任を探すなか、チェルシーは両クラブを抑え、元レアル・マドリー指揮官との契約を勝ち取った。

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大型投資に加え、欧州大会への出場がなく、そちらに気を取られることもないため、優勝への期待が高まっていた。結果は振るわないものの、アロンソ監督はまだ、数カ月で指揮官の座を去ったグレアム・ポッター監督やリアム・ロシニアー監督を早々に追い詰めたほどの強い圧力にはさらされていない。

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ラヴィア、チェルシーの選手たちは「パニックに陥らない」

ロメオ・ラヴィアは、ホームで試合の主導権を手放したことに対するチームの悔しさを認めた。「全員がとても怒っているし、落胆している」とラヴィアはクラブ公式サイトに語った。「ホームでこんな形で試合を終えたいとは決して思わない。相手を試合に引き戻してはいけない場面で、そうしてしまった。これは分析し、改善していくべきことだ」

それでもラヴィアは、選手たちはアロンソ監督の方針を信じ続けていると強調した。「勝った時も負けた時も、何があろうとこれは過程だと、僕たちはずっと言ってきた」と続けた。「こういう結果が出ると、世界が終わったかのように感じる。でも今、パニックに陥る時だと騒ぎ立てるつもりはない。まったくないよ。チームとして自信を持っているし、どこを目指すべきか分かっている」

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さらに、この敗戦がすぐに反発するきっかけになるとの考えを示し、こう締めくくった。「これはつらい。チームの反応を引き出すためにも、痛みを感じる必要がある。金曜日の次の試合に向けて、間違いなく僕たちの力になるはずだ」

金曜日の一戦が、すぐに巻き返す機会に

チェルシーは金曜夜、ノッティンガム・フォレストの本拠地シティ・グラウンドを訪れる。守備のミスを引きずっている時間はほとんどない。リーズを試合に引き戻したミスを修正し、揺らぐ自信を取り戻すことがアロンソ監督の優先課題となる。

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首脳陣が当面は猶予を与えるなか、選手たちは怒りを敵地でのより鋭いプレーにつなげなければならない。高まる不満をアロンソ監督が鎮めるには、フォレスト戦で力強い反応を示すことが重要だ。