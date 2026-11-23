リーズ戦の惨敗後も、チェルシー首脳陣は拙速な判断を回避
土曜日に宿敵リーズに1-4で敗れた一戦で、リーズはロンドン西部でのプレミアリーグ勝利を27年ぶりに手にした。試合終了時にはスタジアムに大きなブーイングが響き、不満を募らせたサポーターが怒りをあらわにした。
チェルシーにとってはリーグ戦直近4試合で3度目の敗戦となり、順位は中位にとどまったまま、自信も揺らいでいる。アロンソ監督率いるチームは11試合で20失点を喫し、通算5敗を記録している。
それでも、『Mail Sport』によれば、クラブ幹部は44歳の指揮官を性急に解任するつもりはないという。就任直後の好調期は突然終わったものの、首脳陣はこれほど早い段階で解任に踏み切ることを望んでいない。
チェルシー首脳陣が今夏に迎えたアロンソ監督を支持する理由
今夏、アロンソ監督の招へいは大きな成果と受け止められた。リヴァプールとマンチェスター・シティも退任する監督の後任を探すなか、チェルシーは両クラブを抑え、元レアル・マドリー指揮官との契約を勝ち取った。
大型投資に加え、欧州大会への出場がなく、そちらに気を取られることもないため、優勝への期待が高まっていた。結果は振るわないものの、アロンソ監督はまだ、数カ月で指揮官の座を去ったグレアム・ポッター監督やリアム・ロシニアー監督を早々に追い詰めたほどの強い圧力にはさらされていない。
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ラヴィア、チェルシーの選手たちは「パニックに陥らない」
ロメオ・ラヴィアは、ホームで試合の主導権を手放したことに対するチームの悔しさを認めた。「全員がとても怒っているし、落胆している」とラヴィアはクラブ公式サイトに語った。「ホームでこんな形で試合を終えたいとは決して思わない。相手を試合に引き戻してはいけない場面で、そうしてしまった。これは分析し、改善していくべきことだ」
それでもラヴィアは、選手たちはアロンソ監督の方針を信じ続けていると強調した。「勝った時も負けた時も、何があろうとこれは過程だと、僕たちはずっと言ってきた」と続けた。「こういう結果が出ると、世界が終わったかのように感じる。でも今、パニックに陥る時だと騒ぎ立てるつもりはない。まったくないよ。チームとして自信を持っているし、どこを目指すべきか分かっている」
さらに、この敗戦がすぐに反発するきっかけになるとの考えを示し、こう締めくくった。「これはつらい。チームの反応を引き出すためにも、痛みを感じる必要がある。金曜日の次の試合に向けて、間違いなく僕たちの力になるはずだ」
金曜日の一戦が、すぐに巻き返す機会に
チェルシーは金曜夜、ノッティンガム・フォレストの本拠地シティ・グラウンドを訪れる。守備のミスを引きずっている時間はほとんどない。リーズを試合に引き戻したミスを修正し、揺らぐ自信を取り戻すことがアロンソ監督の優先課題となる。
首脳陣が当面は猶予を与えるなか、選手たちは怒りを敵地でのより鋭いプレーにつなげなければならない。高まる不満をアロンソ監督が鎮めるには、フォレスト戦で力強い反応を示すことが重要だ。