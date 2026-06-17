国際サッカー連盟（FIFA）は、3カ国が共同開催し48カ国が参加して104試合が行われた2026年ワールドカップの拡大版について、全面的な満足を表明した。

FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、この並外れた雰囲気を目の当たりにしたことを誇りに思い、大会がサッカーを真に世界的なスポーツにするという自身のビジョンを体現していると強調した。

先週火曜日には、各スタジアムがワールドカップ史上1日あたりの観客動員数新記録を達成した。 ニューヨーク、ボストン、カンザスシティ、サンフランシスコの4会場では、大勢のサポーターがスタジアムを埋め尽くし、大会の熱狂を象徴した。

この日、キリアン・エムバペ、エルリング・ハーランド、サディオ・マネなどトップスターが初出場したが、最も輝いたのはスタンドのファンだった。彼らの熱狂は、「12人目の選手」が真の主役であることを証明した。

FIFAは声明で「2026年6月16日はワールドカップの歴史に刻まれる日となるでしょう。ファンがもたらした活気と熱狂に感謝します」と述べた。 史上最も包括的な2026年大会は、世界中がサッカーを愛し、人々と結びつけることを再び証明しています」。

この成功は、数年前に大会を32チームから48チームへ拡大した決定が正しかったことを示している。新システムへの移行は容易ではなかったが、現場の状況が批判を覆した。

かつては「傍観者」と呼ばれたチームが今や強豪を脅かし、競争の構図を変えている。スペインのような優勝候補が苦戦した試合がその好例だ。

この勢いで2026年大会は記録を塗り替えるだけでなく、W杯の概念を再定義し、より公平で競争が激しく、多くのファンを魅了する大会となるだろう。