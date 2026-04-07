スタンドで起きた悲劇…サポーターが心臓発作で死亡

アイントラハト・フランクフルト対ケルンの試合会場で、あるサポーターが突然の心臓発作を起こし、ピッチ内の医療チームの対応にもかかわらず命を落としたという、観客を震撼させる悲劇的な出来事が起きた。

アイントラハト・フランクフルトは火曜日、先週日曜日のケルン戦中に突然の心停止を起こした87歳のサポーターが死亡したと発表した。

クラブによると、このサポーターは試合中に倒れ、医療スタッフがピッチ内で蘇生措置を施した後、病院へ搬送されたが、容体は安定せず、懸命な救命措置にもかかわらずその後死亡した。

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アイントラハト・フランクフルトは、故人がクラブの長年のサポーターであり、シーズンチケットを保有していたことを明らかにした。これは、スタンドからチームの試合を観戦することへの彼の長きにわたる愛着と深い愛情を物語っている。

クラブは公式声明でサポーターを悼み、皆の目の前で彼を失ったことによる悲しみの大きさを言葉で表すことの難しさを強調した。「私たちの目の前で仲間を失う時、それを言葉で表現することはほぼ不可能だ」

声明はさらに、アイントラハト・フランクフルトの家族一同が、彼の逝去に深い悲しみに包まれていると付け加えた。

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