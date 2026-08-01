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スタンディングオベーション！　争奪戦の的となっているナディーム・アミリが驚きの決断を発表

フラウエン-ブンデスリーガ
Mainz 05 対 ヴェルダー・ブレーメン
Mainz 05
ヴェルダー・ブレーメン

ドイツ代表のナディーム・アミリは、数多くのオファーがあったにもかかわらず決断を下した。29歳の同選手は来季もFSVマインツ05でプレーする。

「ここ数週間、僕についていろいろ書かれてきましたし、とりわけここ数日はいろんなうわさがありました。実際、本当にたくさんのオファーもありました」と、アミリは土曜夜、チロルで行われているマインツのトレーニングキャンプの傍らで開かれたファンミーティングで切り出し、「でも今日、家族と話し合って、何があってもここに残ることを決めました」

それ以上の言葉は必要なかった。大勢のファンから歓声が沸き起こり、スタンディングオベーションと「マインツ」コールが巻き起こった。

アミリのFSV残留表明は、十分に驚きと言えるものだった。シュポルト・ビルトが直近で、このワールドカップ出場選手とRBライプツィヒが合意に達したと報じていたためだ。

アミリは2024年1月にバイエル・レバークーゼンから100万ユーロでマインツに加入し、その後は再び市場価値を大きく高めている。05ersでは82試合で26得点を記録し、さらに13アシストをマーク。ドイツ代表ではこれまでA代表13試合に出場し、1得点1アシストを記録している。マインツとの契約は2028年夏までとなっている。

フラウエン-ブンデスリーガ
Mainz 05 crest
Mainz 05
M05
ヴェルダー・ブレーメン crest
ヴェルダー・ブレーメン
SVW

アミリのうれしい報せに先立ち、ウルス・フィッシャー監督率いるチームはこの夏5試合目のテストマッチに臨んだ。セリエAのウディネーゼ・カルチョ戦では1-3のビハインドから追いついて引き分けに持ち込み、無敗を維持している。

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