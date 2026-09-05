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Goal.com
ライブ
GalgenwaardESPN
Sam Vreeswijk

翻訳者：

スタディオン・ハルヘンワールトで完全に混乱に陥っている。FCユトレヒト対ゴー・アヘッド・イーグルスは即座に中止となった。

ユトレヒト 対 ゴー・アヘッド・イーグルス
ユトレヒト
ゴー・アヘッド・イーグルス
エールディビジ

フレンドンロテライ・エールディヴィジーのFCユトレヒト対ゴー・アヘッド・イーグルスは、土曜の夜に中断された。後半開始から15分が経過したところでホームチームのファンが花火を打ち上げ、主審のマルティン・ファン・デン・ケルクホフが選手たちをピッチ脇へ下がらせた。

その時点で、ゴー・アヘッドが0-3でリードしていた。すでに失望の大きいシーズン序盤を過ごしていたユトレヒトにとって、またしても痛手となった。

試合開始から1時間弱が経過したところで、複数のファンが不満を示すために花火を打ち上げることを決めた。スタディオン・ハルヘンワールトでは何度も大きな爆発音が響いた。

その花火は、ブンニクサイドの白い布の下から打ち上げられたようだった。ゴー・アヘッドのGKイェティル・ハウグのゴールのすぐ脇でも花火が爆発した。

ユトレヒトは新監督アンソニー・コレイアの下で、新シーズンのスタートに壊滅的な失敗を喫している。FCフローニンゲン戦（1-2）、AZ戦（1-4）、PSV戦（1-6）の敗戦に加え、スパルタ・ロッテルダム戦では引き分け（3-3）。そして今度は、ゴー・アヘッド相手にホームでの黒星も目前に迫っている。

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