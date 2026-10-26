ヒュルツェラーはブライトンの今季2敗目を受けて闘志を見せる一方、リヴァプールのプレースタイルを批判した。

「スタジアムにいた誰もが、チャンスをつくってこの試合に勝とうと本気で試みていたのは一方のチームだけだったと見たはずだ。だからこそ、選手たちを称えなければならない」。33歳の指揮官は、日曜日にアンフィールドで行われた試合でチームが0-2と敗れた後、記者会見でそう語った。

リヴァプールは序盤の数分間で2ゴールを挙げて勝利した。まずヴィルツがパスカル・グロスのオウンゴールを誘発し（17分）、続いてアレクサンデル・イサクがブラッドリー・バルコラのお膳立てから決めた（21分）。

ヒュルツェラーは、そこが違いだったと語る。リヴァプールは得点を決め、自分たちは好機がありながら決められなかった。「逃したチャンスだった」と試合を振り返った後、リヴァプールの守備的な戦いぶりを称えた。

「彼らは多くのシュートをブロックした」「自陣のペナルティーエリアをうまく守っていた」と、かつてザンクト・パウリを昇格に導いた指揮官は語った。

「だが全体として、前向きな要素を多く持ち帰れるチームの姿を見た。自分たちのプレースタイルを心から信じ、プランを守り、最後まで戦い続けたチームだった」とヒュルツェラーは選手たちを称えた。それだけに、試合の結果はいっそう悔しいものだという。

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リヴァプール対ブライトン：アウェーチームが上回った項目

実際、ブライトンは試合の複数の面で優位に立っていた。ボール保持率はリヴァプールを大きく上回る約64％対36％。シュート数（17本対13本）、パス成功率（84％対69％）でも上回り、リヴァプールのパス成功率は極めて低い数字だった。相手ペナルティーエリア内でのボールタッチ数も39回対30回と多く、xG値もわずかに高かった。リヴァプールのxGは統計モデルによって約0.9～1.2、ブライトンは1.3を少し上回った。データ提供会社『Opta』によると、リヴァプールのボール保持率35.6％は、データの収集が始まった2003-04シーズン以降、ホームで勝利した試合では史上2番目に低い数字だった。

ブライトンは敗れたものの、プレミアリーグではマンチェスター・ユナイテッドと王者アーセナルに次ぐ3位を維持した。一方、リヴァプールは4連勝で4位に浮上した。

「非常に満足している」とリヴァプールのアンドニ・イラオラ監督は語った。バスク出身の指揮官によれば、鍵となったのはチームの好調な立ち上がりだ。「良いスタートが必要だった。アグレッシブにプレーし、セカンドボールを拾い、デュエルに勝って、攻守を切り替える。それができたと思うし、先に失点した試合とは違う展開になった」

ブライトンは次の2試合、いずれもアウェーでマンチェスター・シティと対戦する。週半ばにはリーグカップで、次の土曜日にはリーグ戦で顔を合わせる。リヴァプールにも強豪との2試合が控える。水曜日にはリーグカップでチェルシーと、続く日曜日にはプレミアリーグでアーセナルと対戦する。

プレミアリーグ：第8節終了時点の上位勢

順位 クラブ 試合 勝 分 敗 得点：失点 得失点差 勝ち点 1 マンチェスター・シティ 8 7 0 1 20:9 +11 21 2 アーセナル 8 7 0 1 13:5 +8 21 3 ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン 8 5 1 2 23:7 +16 16 4 リヴァプール 8 4 3 1 11:8 +3 15 5 チェルシー 8 4 1 3 17:15 +2 13 6 ブレントフォード 8 2 5 1 14:9 +5 11



